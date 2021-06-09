Курс доллара в среду: кто и что мешает котировкам упасть ниже 27 гривен

Среда на межбанке опять прошла под знаком превышения предложения валюты над спросом.

Фото: investing.com

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Курс доллара грозил обвалиться к очень важному психологическому порогу в 27 гривен и ниже. Покупатели явно не спешили заключать сделки, а продавцы уже были готовы серьезно снижать свои аппетиты при выставлении ценников продажи.

Но доллар снова поддержал НБУ. Уже с самого утра он вышел с быстрой покупкой по 27,10 гривен и купил первые $20 млн. Но этого оказалось мало и буквально сразу же НБУ выставил новый ценник покупки 27,08. Это было чуть ниже рынка и клиенты-продавцы еще находили покупателей, готовых платить чуть больше уровня Нацбанка.

Одним из крупных продавцов «светился» Ситибанк. Благодаря действиям регулятора при первой интервенции, а затем уже и при его долгом присутствии на межбанке с покупкой по 27,08 гривен — доллар перестал проседать и остановился в узком коридоре 27,085/27,105 гривен практически до 12 часов.

Покупатели не спешили и все ждали «дна» по курсу, а статистику в основном делали сделки крупных операторов рынка и сам регулятор своими выкупами излишка доллара на рынке.

К обеду котировки остановились на отметке 27,08/27,10 и продержались в этих пределах до 14 часов. После этого времени уже все оставшиеся покупатели решили не рисковать и закрыли свои сделки, справедливо полагая, что особого дальнейшего падения уже не будет.

Это ненадолго подтянуло котировки до 27,09/27,11 гривен к 15 часам, но затем спрос вообще иссяк. Оставшиеся игроки выставили уровень 27,08/27,10 гривен за доллар и он продержался уже до самого конца сессии.

За время второй долгоиграющей интервенции Нацбанк, по оценкам участников рынка, купил по 27,08 гривен еще порядка $100 млн. Если бы регулятор не выходил на межбанк — котировки доллара могли бы достичь уровня 27 гривен и даже ниже.

Главные события 9 июня на валютном рынке:

1) Доллар с утренних 27,085/27,105 гривен просел до 27,08/27,10 к концу сессии. Курс упал бы значительно ниже, но его практически весь день «спасал» Нацбанк с помощью своих интервенций.

2) Нацбанк дважды выходил на межбанк и купил первые $20 млн по 27,10 гривен, а затем в течение дня еще докупил порядка $100 млн по 27,08.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,0936 гривен, а официальный курс на 10 июня 2021 года установлен на уровне 27,0906 гривен за доллар.

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Источник: МинФин