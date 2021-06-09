Индексация пенсий. Перерасчет получили 300 тысяч

Органы Пенсионного фонда провели перерасчет пенсий работающим пенсионерам — пенсии увеличены у 313 тыс пенсионеров, средний размер повышения составил 193,32 грн. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики в фейсбуке.

Фото: segodnya.ua

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«Пересчет проведен с 1 апреля после получения данных с Государственной налоговой службы о суммах начисленных и уплаченных страховых взносов за 1 квартал 2021 года. Соответственно, в июне пенсионеры получат как повышенную сумму пенсии, так и доплату за апрель и май», — говорится в сообщении.

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Кому пересчитали пенсию

Пересчет проведен лицам, у которых после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии прошло не менее 24 месяцев и они в это время работали.

Страховой стаж, приобретенный за этот период, учтен при исчислении нового размера пенсии, а для пенсионеров, которые приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа и имели большую заработную плату — пенсия исчислена с учетом увеличенной заработной платы.

Всего увеличены пенсии для 313 тыс. пенсионеров. Средний размер повышения составил 193,32 грн. Перерасчет пенсий осуществлен автоматически, без обращения пенсионеров в ПФУ, говорится в сообщении.

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Напомним

В 2021 году правительство предусмотрело пятиступенчатый план по увеличению пенсий для граждан.

1 марта в Украине начался автоматический перерасчет пенсий для 8 млн пенсионеров. Минимальная пенсия для пенсионеров со стажем 30 лет — для женщин и 35 лет для мужчин выросла на 100 гривень.

На сегодня в Украине более 11 млн пенсионеров. 18 февраля Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021, в котором общая сумма доходов составляет 495,5 млрд. грн.

Общий объем расходной части бюджета Пенсионного фонда Украины на 2021 предусмотрен на уровне 495,502 млрд. грн. По состоянию на апрель дефицит Пенсионного фонда достиг 7,5 млрд.

С 2019-го года обсуждается проект «Закона об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении»” но Рада пока не спешит его одобрять: в апреле 2021-го закон был отправлен на доработку. Однако, Кабмин рассчитывает уже в этом году начать внедрение накопительной системы.

Источник: МинФин