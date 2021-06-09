Главное за среду: Рост инфляции, признание биткоина в Сальвадоре и где выгодно держать долларовые депозиты

Инфляция в Украине ускорилась. Как изменились цены

Потребительские цены в Украине в мае 2021 года по сравнению с апрелем выросли на 1,3%. С начала 2021 года рост цен составил 6,1%.

В Украине приостанавливают выдачу водительских прав. Причина — дефицит бланков

Сервисные центры МВД могут временно прекратить осуществлять регистрацию и перерегистрацию транспортных средств, а также выдавать водительские удостоверения в Украине.

Где выгодно держать долларовые депозиты и что происходит со ставками

Максимальная ставка по годовым валютным вкладам в мелких банках выросла до 3,5% годовых. Хотя крупные банки обещают значительно меньше — до 2,75%.

За гривневые депозиты на 12 месяцев небольшие банки предлагают до 11,75% годовых. При этом крупные банки платят максимум 11% годовых.

B Caльвaдope пpиняли зaкoн o лeгaлизaции биткoин-плaтeжeй

Зaкoнoпpoeкт o биткoин-плaтeжax пpинят в Koнгpecce Caльвaдopa. Пocтaнoвлeниe вcтупит в cилу чepeз 90 днeй пocлe eгo публикaции в «Oфициaльнoм вecтникe».

Всемирный банк оставил прогноз роста ВВП Украины на уровне 3,8%

Всемирный банк оставил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,8%. По прогнозам организации, ВВП Украины и в 2022-м, и 2023 году вырастет на 3,1%.

Источник: МинФин