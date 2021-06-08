Третья за сегодня попытка НБУ купить доллары провалилась. Продавцы не захотели дешево продавать валюту

Нацбанк не смог третий раз за день купить валюту на межбанке. Продавцы не захотели ему продавать доллары, так как 27,16 грн/$ ниже действующего на момент уровня.

Фото: delo.ua

4

Рекордный выход НБУ

7 июня Нацбанк вышел удачно на межбанк дважды. После обеда купил $50 млн по курсу 27,17 грн/$.

Утром Национальный банк вышел на межбанк и купил $20 млн по курсу 27,19 грн/$.

Предыстория

4 июня Национальный банк вышел на межбанк и купил $20 млн по курсу 27,25 грн/$.

2 июня Национальный банк возобновил интервенции по покупке валюты на межбанковском рынке впервые с марта. НБУ купил $ 20 млн (по 27,32 грн / $).

КУРС ВАЛЮТ

Национальный банк за неделю с 24 по 28 мая не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, как и в предыдущие семь недель.

Читайте также: Курс в начале лета: все ли хорошо на валютном рынке

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин