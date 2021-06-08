Финансы

Третья за сегодня попытка НБУ купить доллары провалилась. Продавцы не захотели дешево продавать валюту

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Нацбанк не смог третий раз за день купить валюту на межбанке. Продавцы не захотели ему продавать доллары, так как 27,16 грн/$ ниже действующего на момент уровня.

Фото: delo.ua

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Рекордный выход НБУ

7 июня Нацбанк вышел удачно на межбанк дважды. После обеда купил $50 млн по курсу 27,17 грн/$.

Утром Национальный банк вышел на межбанк и купил $20 млн по курсу 27,19 грн/$.

Предыстория

4 июня Национальный банк вышел на межбанк и купил $20 млн по курсу 27,25 грн/$.

2 июня Национальный банк возобновил интервенции по покупке валюты на межбанковском рынке впервые с марта. НБУ купил $ 20 млн (по 27,32 грн / $).

КУРС ВАЛЮТ

Национальный банк за неделю с 24 по 28 мая не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, как и в предыдущие семь недель.

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Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин

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