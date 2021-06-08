Новый закон о бизнес-омбудсмене актуален как позитивный сигнал для инвесторов — Минэкономики

По итогам встречи Совета бизнес-омбудсмена (СБО) и первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики Алексея Любченко ее участники пришли к выводу, что новый законопроект «Об учреждении Бизнес-омбудсмена» не только будет способствовать улучшению бизнес-климата в стране. Он станет позитивным сигналом для отечественных и иностранных инвесторов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Фото: zn.ua

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Мнение Минэкономики

«Введение института бизнес-омбудсмена на законодательном уровне способствует прозрачности деятельности органов государственной власти и субъектов хозяйствования, находящихся в сфере их управления, а также улучшению условий для осуществления в Украине предпринимательской деятельности. Малый и средний бизнес получит больше возможностей для защиты от неправомерных действий или вмешательства в их работу со стороны органов государственной власти», — отметил Любченко при обсуждении положений нового закона, который уже находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Обсудили участники встречи и результаты работы Офиса бизнес-омбудсмена. По словам его руководителя Марчина Свенчицкого, за время работы СБО предоставила различным органам государственной власти около 400 рекомендаций, направленных на решение системных проблем бизнеса во взаимодействии с властью.

Актуальные вопросы корпоративной реформы

На встрече были определены также основные задачи в дальнейшей реализации корпоративной реформы — упорядочить процесс и вернуть доверие партнеров. Компании должны иметь четкие КРI, но отвечать за их достижение будет наблюдательный совет компании (предприятия, корпорации и т. п.). То есть «наблюдательный совет должен так организовать работу, чтобы компания реализовывала поставленные КРI, и именно от этого должна зависеть заработная плата его членов», — подчеркнул Любченко.

Со своей стороны, бизнес-омбудсмен предложил для совершенствования корпоративного управления описать в законопроекте больше компетенций для наблюдательных советов, в частности законодательно закрепить возможность определения целей компании и зависимость от их достижения финансового вознаграждения для членов наблюдательных советов.

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Контекст

Совет бизнес-омбудсмена был создан в декабре 2014 года с целью обеспечения эффективной системной коммуникации бизнеса с органами государственной власти и местного самоуправления, а также предприятиями, которые находятся в государственной собственности или подчинены государственным органам.

СБО является постоянно действующим консультативно-совещательным органом Кабинета Министров Украины.

Источник: МинФин