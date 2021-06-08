На ОВГЗ-аукционе Минфина в бюджет привлекли более 19,12 миллиарда

Министерство финансов на аукционах сегодня, 8 июня, привлекло в бюджет 19,12 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.

Фото: thepage.ua

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Что предлагалось

Сегодня Минфин разместил все 6 запланированных гривневых облигаций со различными сроками обращения (175 дней, 406, 532, 714, 1078 и 1799 дней) и выпуск, номинированный в долларах США, на срок 175 дней.

Сколько привлекли

От размещения государственных ценных бумаг в госбюджет было привлечено 19,12 млрд грн с такой средневзвешенной доходностью:

106 млн грн — под 8,99% с погашением 01.12.21;

3,402 млрд грн — под 11,19% с погашением 20.07.22;

1,687 млрд грн — под 11,30% с погашением 23.11.22;

4,39 млрд грн — под 12,05% с погашением 24.05.23;

2,562 млрд грн — под 12,30% с погашением 22.05.24;

2,014 млрд грн — под 12,52% с погашением 13.05.26;

$182 млн — под 3,7% с погашением 14.07.22.

Как изменилась доходность

Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 8,99% (+1 б. п.), годовых — 11,19% (-1 б. п.), 1,5-годовых — 11,30% (без изменений), 2-летних — 12,05% (+1 б. п.), 3-летних — 12,30% (без изменений).

Впервые в этом году Минфин выпустил новый долгосрочный инструмент с погашением в мае 2026 года, спрос на который превысил предложение более чем в 2 раза. Средневзвешенная доходность новой 5-летней бумаги составила 12,52%.

Номинированные в долларах США облигации не изменили свою средневзвешенную доходность.

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Ранее

В мае Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 21,59 млрд грн.

По данным НБУ, объем ОВГЗ в обращении в мае уменьшился на 6,7 млрд грн (-0,7%) — до 990,8 млрд грн.

В январе — апреле Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 109,3 млрд грн, $964 млн и 112 млн евро.

Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне за эти месяцы составила 11,2% годовых, в долларах — 3,8% годовых, в евро — 2,5% годовых.

Источник: МинФин