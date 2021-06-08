Финансы
Курс валют на вечер 8 июня: межбанк, наличный и «черный» рынок
К закрытию межбанка доллар и евро потеряли: доллар — по 8 копеек на покупке и продаже, евро — 8 копеек на покупке и 7 копеек на продаже.
Фото: oreol.com.ua
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Валюта
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Открытие 8 июня
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Закрытие 8 июня
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Изменения
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доллар
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27,18/27,20
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27,10/27,12
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8/8
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евро
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33,09/33,11
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33,01/33,04
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8/7
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рубль
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0,3728/0,3733
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0,3737/0,3741
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0,0009/0,0008
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,1800−27,2000 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,0998−33,1132 грн/евро, торги по рублю — 0,3728−0,3733 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,08−27,27 гривны. Евро покупают по 32,85 гривны, продают по 33,20 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,08−27,15 гривны, евро — 32,86−33,00 гривны.
Источник: МинФин