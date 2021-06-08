Финансы

Курс валют на вечер 8 июня: межбанк, наличный и «черный» рынок

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад

К закрытию межбанка доллар и евро потеряли: доллар — по 8 копеек на покупке и продаже, евро — 8 копеек на покупке и 7 копеек на продаже.

Фото: oreol.com.ua

0

Валюта

Открытие 8 июня

Закрытие 8 июня

Изменения

доллар

27,18/27,20

27,10/27,12

8/8

евро

33,09/33,11

33,01/33,04

8/7

рубль

0,3728/0,3733

0,3737/0,3741

0,0009/0,0008

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,1800−27,2000 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,0998−33,1132 грн/евро, торги по рублю — 0,3728−0,3733 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,08−27,27 гривны. Евро покупают по 32,85 гривны, продают по 33,20 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,08−27,15 гривны, евро — 32,86−33,00 гривны.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

К Земле приближается астероид размером с футбольное поле – NASA

1 час ago

Украина осуждает выход России из Договора по открытому небу – МИД

1 час ago

Четвертый украинский боксер завоевал олимпийскую лицензию

3 часа ago

В работе крупнейших мировых интернет-ресурсов произошел сбой

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button