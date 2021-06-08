Курс доллара опять проваливается: НБУ начинает и выигрывает

Валютный рынок во вторник продолжил основные тенденции понедельника — гривна постепенно укрепляется, несмотря на массированные выкупы доллара Нацбанком.

Фото: liteforex.com

12

Сегодня регулятор тактику не менял и снова трижды выходил на торги с интервенциями. Причем на первой купил стандартные $20 млн по 27,16 гривен, затем почти сразу же вышел повторно и в итоге купил еще $100 млн по 27,15 гривен. Затем в конце сессии простоял с котировкой по 27,13 гривен, но уже ничего не купил. В итоге НБУ пополнил резервы на порядка $120 млн.

Основное в поведении регулятора — он дал ориентиры по курсу участникам торгов и своими покупками не дал просесть котировкам к цели в 27 гривен за доллар. Среди продавцов выделялись как местные крупные экспортеры, так и нерезиденты.

Первым нужна гривна для финансирования своих текущих затрат, вторым — для операций на первичном и вторичном рынках ОВГЗ. Тем более, что сегодня прошел очередной аукцион Минфина по размещению облигаций и было продано бумаг в эквиваленте на 19,1 млрд гривен, в том числе в гривне — на 14,16 млрд, в долларах — на $182,2 млн. Доходность по гривневым бумагам в зависимости от срока размещения составила от 8,99% до 12,52% годовых, а по долларовым — 3,70% годовых. Завтра — день расчетов за облигации. Часть средств для их покупки инвесторы возьмут от предыдущих погашений конца мая — начала июня, а вот все остальное они сегодня закрывали за счет продаж валюты на межбанке. Не зря же одним из основных продавцов со стороны нерезидентов выступал Ситибанк, а также несколько других банков с иностранным капиталом.

В итоге, если стартовал межбанк по доллару сегодня с уровня 27,18/27,20 гривен, то уже к 12 часам курс просел до 27,175/27,195 гривен, а на обед дилеры пошли при уровне котировок 27,16/27,18. Сдерживали проседания курса выходы с интервенциями Нацбанка. Но как только он уходил с рынка, котировки продолжали падение и в 15 часов доллар уже находился на отметке 27,15/27,17 гривен. К концу сессии он и вовсе провалился до уровня 27,10/27,12. Учитывая активное снижение котировок, продавцы были вынуждены сегодня снова идти на уступки немногочисленным покупателям. А главным индикатором для межбанка оставались ценники НБУ при проведении интервенций.

Главные события 8 июня на валютном рынке:

Доллар просел на 8 копеек — с утренних позициях 27,18/27,20 гривен до 27,10/27,12 к концу дня, а евро упал с 33,10/33,11 гривен до 33,02/33,04.

Нацбанк трижды выходил на межбанк и купил первые $20 млн по 27,16 гривен, вторые $100 млн — по 27,15 гривен, а в третий раз покупал по 27,13 гривен. Но практически ничего по этой цене так и не купил до конца дня.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,194 гривен, а официальный курс на 9 июня 2021 года установлен на уровне 27,1764 гривен за доллар.

Следите за интересными и эксклюзивными материалами о влиянии пандемии на экономику в телеграм-канале «Экономика и коронавирус».

Источник: МинФин