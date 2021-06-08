Глобальный дефицит чипов может длиться до 2023 года — производитель

Нехватка чипов на мировом рынке продлится как минимум до середины 2022 года, предупредила сингапурская компания Flex, занимающая третье место в мире по производству микросхем, сообщает investory. news со ссылкой на Financial Times.

Фото: regionviamala.ch

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Что происходит

«Из-за такого высокого спроса конец дефицита ожидается в середине — конце 2022 года, в зависимости от товара. Некоторые ожидают, что дефицит продолжится и в 2023 году», — заявила главный специалист по закупкам и цепочке поставок Flex Линн Торрел. Прогноз Flex по поводу сроков окончания дефицита микросхем на мировом рынке является одним из самых пессимистических с начала перебоев с поставками шесть месяцев назад, отмечает FT.

Нехватка на мировом рынке полупроводниковых чипов для электроники, в частности компьютеров, была вызвана резким спросом на них в период пандемии — люди были вынуждены работать из дому и промышленность приспосабливалась под их запросы.

Сыграли свою роль и санкции, введенные США против китайских технологических компаний, из-за которых КНР сократила импорт полупроводников.

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Почему это так актуально

Дефицит чипов заставляет, например, автомобильные компании сокращать производство и увольнять персонал, пишет издание. Гендиректор Tesla Маск назвал проблему снабжения «самым большим вызовом» для компании, особенно в случае с чипами. У себя в Twitter он отметил, что «никогда не видел ничего подобного». «Это как дефицит туалетной бумаги, но эпических масштабов», — заявил миллиардер, подчеркнув, что страх остаться без чипов заставляет компании заказывать больше, чем нужно.

Напомним, дефицит полупроводников в этом году будет стоить только автомобильной индустрии $110 млрд упущенной прибыли, сообщила в мае консалтинговая компания AlixPartners. Еще в конце января она оценивала этот показатель в $61 млрд.

Контекст

Компания Flex, базирующаяся в Сингапуре, имеет более 100 предприятий в 30 странах и играет ведущую роль в цепочке поставок микросхем для автомобилей, медицинских устройств и потребительской электроники. Среди ее клиентов автопроизводитель Ford и крупнейший поставщик компьютеров и принтеров HP из США, разработчик бытовой техники Dyson и онлайн-ритейлер Ocado из Великобритании.

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Источник: МинФин