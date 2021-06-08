Главное за вторник: народный рейтинг банков, инвестиции в медиа и сбои на сайтах по всему миру

Неожиданные комиссии и вечный долг по погашенному кредиту: резонансные конфликты с банками

Трудности с активацией карты и мобильным приложением, заоблачная годовая комиссия и списание денег за неудачные транзакции — с такими жалобами в этом месяце пришли на сайт клиенты банков — читатели «Минфина».

На ОВГЗ-аукционе Минфина в бюджет привлекли более 19,12 миллиарда

Министерство финансов на аукционах 8 июня привлекло в бюджет 19,12 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа.

«Минфин» присмотрелся к медиарынку. Купили Spotify

В период локдаунов и карантинов значение медиаактивов заметно выросло. Люди больше времени стали проводить перед телевизорами или со смартфонами в руках. «Минфин» решил разобраться, можно ли на этом заработать и какой актив лучше всего выбрать для инвестиций.

Реальная инфляция. Как считают инфляцию. На сколько реальная инфляция выше официальной (видео)

Уровень инфляции — один из самых спорных вопросов в современной экономике. Финансовый аналитик Михаил Федоров в новому видео объяснит причину разногласий.

В работе сайтов по всему миру зафиксировали сбои. Причину выяснили — неполадки у провайдера Fastly

В работе многих популярных сайтов, включая Reddit, Spotify, Twitch, GitHub и PayPal, 8 июня наблюдались масштабные сбои.

Источник: МинФин