Около 200 человек уже выполняют платежи, используя биоимпланты

Британо-польский стартап Walletmor представил инновационное бесконтактное носимое устройство — биополимерный имплант, который можно вживить под кожу. Стоимость новинки составляет 199 евро и ее использует уже около 200 человек, сообщается на сайте Finextra.

Фото: Finextra

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Что представляет собой имплант

Имплант имеет толщину примерно полмиллиметра, состоит из интегральной схемы и металлической оболочки, действующей как антенна. Он был создан учеными из лаборатории VivoKey Technologies Inc. из Сиэтла и имеет действующие сертификаты биосовместимости, подтверждающие соответствие стандарту ISO 10993.

«До сих пор никто не производил платежный имплант, который был бы безопасным и принимался во всем мире, — говорит Войцех Папрота, создатель Walletmor. — Чтобы использовать имплант, нужно всего лишь создать учетную запись на европейской платформе iCard и перевести деньги на свой счет».

По словам Папроты, около 200 человек в Великобритании, Германии, Польше и скандинавских странах уже ежедневно производят платежи, используя имплант. Также он отметил, что имплантация безболезненна и занимает всего 15 минут. В настоящее время в Европейском Союзе рекомендовано более 50 профессиональных установщиков имплантов Walletmor, включая традиционные больницы, клиники и лаборатории эстетической медицины.

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Два года назад в ходе опроса около 9% всех граждан Великобритании поддержали идею вживления чипа под кожу для бесконтактной оплаты. Более четверти опрошенных граждан хотели бы использовать сканирование отпечатка пальца для подтверждения оплаты. Около 16% респондентов также рассматривали сканирование сетчатки глаза для проведения этой же операции.

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Источник: МинФин