Курс доллара лихорадит: кто главный «герой» и бенефициар этого шоу

Как «Минфин» и предупреждал в утреннем прогнозе — ситуация на валютном рынке в понедельник снова продолжала держать в напряжении всех участников торгов. «Борьба» вокруг курса доллара между крупными покупателями и продавцами только усилилась.

Фото: admiralmarkets.com

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Причем, пока от всего этого выиграл только Нацбанк. Мало того, что за день курс лихорадило с утренних 27,21/27,23 до 27,165/27,185 гривен к 15:00, а затем он фактически вернулся к концу дня к уровню 27,21/27,23 гривен, так это еще и происходило при активном вмешательстве Нацбанка. Он трижды (!!!) выходил на торги с интервенциями по выкупу доллара.

В самом начале сессии, около 11:00, НБУ купил первые $20 млн по 27,19 гривен, но это нисколько не помогло сдержать падение котировок доллара. Предложение превышало спрос и как только Нацбанк ушел — курс опять провалился. Регулятор снова вышел на межбанк с тогда еще низкой ценой выкупа по 27,17 гривен за доллар, но котировки продолжали опускаться.

К 12:00 они находились уже в районе 27,18/27,20 гривен. Продавцы закрыли всех покупателей, и спрос снова стал почти нулевым. Продавцы были вынуждены продавать валюту Нацбанку по 27,17 гривен и уже не считали этот уровень низким.

К 14:00 доллар находился в пределах 27,17/27,19 гривен, а регулятор пополнил резервы еще на $50 млн по 27,17 гривен и снова ушел. Но предложение опять стало превышать спрос и Нацбанк в третий раз вышел на торги с заведомо низким ценником в 27,16 гривен.

Но тут началось все самое интересное. К 15:00 котировки остановились на отметке 27,165/27,185 гривен. НБУ какое-то время оставался на межбанке с покупкой по 27,16. Но после 15:00 массированный предыдущий выкуп Нацбанка все же стал оказывать свое влияние на поведение рынка. Покупатели решили, что «дно» достигнуто и стали выкупать все предлагаемые объемы. Продавцы тут же начали поднимать свои ценники и в итоге к 16:00 котировки достигли отметки 27,2050/27,2250 гривен. Завершилась сессия по доллару фактически утренним уровнем 27,21/27,23. В итоге, Нацбанк пополнил резервы не менее, чем на $70 млн по 27,19 и по 27,17 гривен. А «спонсорами» всего этого банкета оказались продавцы-экспортеры, которым особо было некуда деваться, так как им надо финансировать свои текущие расходы в гривне.

Главные события 7 июня на валютном рынке:

Доллар после значительного проседания, а затем роста котировок — по факту остался на утренних позициях 27,21/27,23 гривен к концу дня.

Нацбанк трижды выходил на межбанк и купил первые $20 млн по 27,19 гривен, вторые $50 млн по 27,17 гривен, а в третий раз покупал по 27,16 гривен. Но уже практически ничего по этой цене так и не купил до конца дня.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,2049 гривен, а официальный курс на 8 июня 2021 года установлен на уровне 27,1923 гривен за доллар.

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Источник: МинФин