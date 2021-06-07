Аналитик RoboForex: переводы трудовых мигрантов в апреле выросли относительно показателей 2020 года

В начале нового месяца поступает множество разнообразной информации. Крупные игроки на валютном рынке всегда внимательно следят за действиями Нацбанка. НБУ отчитался о своей деятельности на межбанке за май. Сальдо активных операций регулятора (разница между покупками и продажами валют) в прошлом месяце равно нулю. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Динамика данного показателя за последние 12 месяцев представлена на диаграмме ниже.

Валютные интервенции НБУ 06.2020- 05.2021 (млрд грн). Источник: НБУ

С сентября прошлого года регулятор старается выходить на межбанк лишь с покупками иностранных валют. Это вызвано стремлением НБУ нарастить «чистые» международные резервы, которые используются Кабмином для погашения внешних долгов Украины. В прошлом месяце Нацбанк и вовсе не выходил на межбанк, хотя наблюдались существенные колебания валютных курсов. С начала июня НБУ успел купить порядка 40 млн долларов США.

Одними из основных источников валютных поступлений в Украину являются частные переводы трудовых мигрантов. По данным Нацбанка, в апреле данный показатель вырос на 26,36% относительного аналогичного периода 2020 года и составил 1,09 млрд долларов США. Это больше, чем объемы экспорта черных металлов за аналогичный период текущего года (1,05 млрд долларов США). Ниже дана динамика этих переводов с начала года в сравнении с аналогичным периодом прошлого.

Динамика частных денежных переводов в Украину 01−04 2020/2021 (млрд долларов США). Источник: НБУ

Всего же с начала года трудовые мигранты перевели в Украину 3,99 млрд долларов США, что на 6,96% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Если подобные темпы роста сохранятся, то по итогам 2021 года этот показатель может составить 12,72 млрд долларов США. Как видно по диаграмме, существенный рост объемов переводов начался в марте текущего года.

На текущей неделе динамика валютных курсов на межбанке будет зависеть от позиции нерезидентов на аукционе Минфина по размещению ОВГЗ и валютных интервенций НБУ. Регулятор начал выходить на рынок с покупками иностранных валют, тем самым подавая сигнал о нежелательности дальнейшего укрепления национальной валюты. Аналитик полагает, что на текущей неделе доллар США к гривне начнет укрепление до уровня 27,55. Единая европейская валюта, скорее всего, достигнет отметки 33,45.

Источник: МинФин