Переформатирование небанковского рынка продолжается: 1 компания пришла, 12 — ушли
В конце мая — начале июня на небанковском финансовом рынке произошли изменения, свидетельствующие о его реструктуризации в соответствии с требованиями регулятора. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Фото: rbc.ua
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Решения принимались Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ на заседании 28 мая 2021 года.
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Кто пришел на рынок
Нацбанк внес в Государственный реестр финансовых учреждений ПО «Ломбард Легко» Шпакова А. Ю. и компания”. Сейчас учреждение еще не имеет, но предусматривает лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита.
Кто исключен из Реестра
Нацбанк исключил из Государственного реестра финансовых учреждений два кредитных союза, а также лизинговую компанию. Все три участника сделали этот шаг в соответствии с собственными заявлениями.
У кого отозваны все имеющиеся лицензии
В указанный срок регулятор отозвал (аннулировал) лицензии на предоставление финансовых услуг у девяти финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений:
ООО «Финансовая компания «Профи-Финанс» продолжает свою деятельность и имеет действующие лицензии на другие виды деятельности. У нее отозвана исключительно лицензия на предоставление гарантий.
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У кого аннулирована лицензия по результатам проверки
По результатам внеплановой инспекционной проверки Нацбанк принял решение о применении к кредитному союзу «Партнер-Кредит» меры воздействия в виде отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. Речь идет именно о лицензии на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита.
Департамент выездных проверок Национального банка в марте этого года совершил внеплановую инспекционную проверку этого кредитного союза. По результатам проверки установлен и зафиксирован факт отказа в проведении проверки, поскольку уполномоченные лица Национального банка не были допущены к осуществлению проверки, а должностное лицо, уполномоченное представлять интересы союза, отсутствовало в течение первого дня проверки.
Кредитный союз должен был устранить нарушения, ставшие причиной временной остановки лицензии, в срок до 20 мая 2021 года. Однако по состоянию на дату принятия соответствующего решения об аннулировании лицензии кредитный союз не предоставил информацию об устранении нарушений, которые стали причиной для временной остановки лицензии.
Решение о применении меры воздействия вступает в силу со дня его принятия.
С этого момента кредитный союз теряет право заключать новые договоры (или пролонгировать срок действующих договоров) о предоставлении средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. В то же время отзыв лицензии не избавляет финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по ранее заключенным договорам о предоставлении финансовых услуг.
Контекст
Ранее Национальный банк напомнил всем финансовым компаниям-гарантам о необходимости выполнения обязательных нормативов. Более 40% финансовых компаний-гарантов из 310 лицензированных по состоянию на 1 января 2021 года не соблюдали требований нормативов и имели хотя бы один невыполненный норматив.
Проверить действующие лицензии финансовых учреждений можно на сайте Национального банка Украины: небанковского финансового учреждения — по ссылке, юридического лица-лизингодателя — по ссылке .
Источник: МинФин