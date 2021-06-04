Главное за неделю: куда поехать в отпуск, как начинался «Минфин», инвестиции в землю, золото или фастфуд

Летний отдых-2021: куда поехать и сколько придется заплатить

Сейчас для наших граждан доступно более 15 различных направлений, а турфирмы подготовили как «пляжные», так и экскурсионные пакеты. Условия и цены разные. «Минфин» разбирался, куда можно отправиться на отдых этим летом и сколько за это придется платить.

Нацбанк вышел на межбанк. Впервые за два месяца

Национальный банк возобновил интервенции по покупке валюты на межбанковском рынке впервые с марта.

Как начинался «Минфин». История успеха компании Treeum

Как продавать банкам аудиторию, а бизнес — инвестору. НВ опубликовало интервью с совладельцем Minfin и Finance.ua Иваном Евтушенко. «Минфин» выбрал главное.

Светлана Рекрут о госгарантиях по депозитам: «Вернемся к вопросу увеличения до 800 тысяч или даже миллиона»

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5542−1, который предлагает увеличить гарантированную сумму возмещения средств по вкладам. Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц рассказала в интервью «Минфину», до какого уровня могут повысить госгарантии, а также о реструктуризации долгов, вхождении Ощадбанка в Фонд и внедрении госгарантий для небанков.

Ставки по гривневым вкладам каждого третьего крупного банка уже не перекрывают инфляцию

На гривневых депозитах на 12 месяцев в больших банках все еще можно заработать 11% годовых. Вклады в долларах принесут максимальный годовой доход 2,75%, в евро — 2,55%. Как изменились ставки в банках с депозитным портфелем более 1 млрд грн — в традиционном обзоре «Минфина».

Инвестиции в золото: Где и как покупать. Что лучше — золотые монеты, ETF или золотые слитки (видео)

Сегодня речь пойдет о том, как инвестировать в золото на фондовом рынке. Наш эксперт Юрий Гусев сравнит все возможные инвестиции в золото и выберет лучшие.

Подсели на фастфуд: почему редакция приобрела акции McDonald's

«Минфин» продолжает искать секторы экономики, которые еще не восстановились после локдауна, чтобы взять акции на низких уровнях. В этот раз обратили внимание на компании, специализирующиеся на быстром питании. Рассказываем, из чего выбирали, что у нас в портфеле сейчас и как изменилась его стоимость.

Игорь Кушнир: До конца года стоимость квадратного метра вырастет на 10−20%, а то и больше

Киевгорстрой снова повышает цены на свои новострои, хотя за последние полгода уже делал это дважды. Событие неординарное: компания занимает около трети столичного рынка «первички», а потому задает на нем тон. Сколько придется платить за квартиры в новых домах, что происходит с «наследием» Укрбуда и как государство помогает решить жилищный вопрос, «Минфину» рассказал президент ХК «Киевгорстрой» Игорь Кушнир.

Сколько нужно денег, чтобы начать инвестировать в сельскохозяйственную землю

Минимальная сумма, которую физическое лицо сможет инвестировать в сельскохозяйственные участки составит $ 3−4 тыс. Такое мнение высказал управляющий локальными активами ICU Григорий Овчаренко.

Почему гривна укрепляется, а цены растут. Стоит ли покупать крипту. Прогноз курса (видео)

В новом выпуске «Прямо по курсу» финансовый аналитик Алексей Козырев расскажет, что происходит с курсом гривны и ценами, а также стоит ли сейчас инвестировать в криптовалюту.

Источник: МинФин