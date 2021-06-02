В Украине хотят увеличить гарантированную сумму возмещения вкладов. Законопроект уже в Раде

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5542−1, которым предлагается увеличение гарантированной суммы возмещения средств по вкладам. Об этом в телеграм-канале написал один из авторов законопроекта, председатель налогового комитета В Р Даниил Гетманцев.

Фото: ukrinform.ru

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«Как и обещал зарегистрировали с коллегами законопроект № 5542−1 о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», — написал глава налогового комитета.

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Что предлагает изменить законопроект

Законопроектом предусмотрено увеличение гарантированной суммы возмещения средств по вкладам с 200 000 гривен до 400 000 гривен уже со дня вступления в силу закона и до 31 декабря 2022 года. С 1 января 2023 — увеличение гарантированной суммы др 600 000 гривен.

Напомним

Ранее в Фонде гарантирования заявили, что повышение гарантированной суммы вкладов физических лиц возможно при двух условиях: решение проблемы долгов Фонда гарантирования перед государством и укрепления банковской системы.

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За первые четыре месяца 2021 года вкладчики неплатежеспособных банков в пределах гарантированной суммы получили 345,9 млн грн. В апреле выплаты составили 26,2 млн грн.

За время своего существования Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил почти 95 млрд грн. Компенсации получили два миллиона вкладчиков, которые потеряли личные деньги из-за банкротства банков.

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Источник: МинФин