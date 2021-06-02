В апреле объем денежных переводов трудовых мигрантов вырос

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину из-за границы в апреле составил $1093 млн, что на 26,4% больше, чем годом ранее ($865 млн). Об этом говорится в данных НБУ.

Фото: shoppingpl.com

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Сколько перевели с начала года

За январь-апрель в Украину поступило $3998 млн, что почти на 7% больше соответствующего периода в прошлом году ($3738 млн).

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В январе-апреле неформальным каналам в Украину было переведено $1,451 млрд, что на $158 млн меньше, чем этот период 2020 года ($1,609 млрд).

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Напомним

В марте объем частных денежных переводов в Украину из-за рубежа составил $ 1087 млн, что на 15% больше показателя марта прошлого ($945 млн).

Согласно данным Национального банка, в 2020 году объем денежных переводов в пределах Украины увеличился на 23,6% до 255,2 млрд гривен.

Более 78% переводов в пределах Украины обеспечивала тройка лидеров внутригосударственных систем — NovaPay, платежные организации АО «Укрпочта» и ООО «Украинская платежная система».

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Национальный банк прогнозирует рост объема денежных переводов от трудовых мигрантов на 8% до $ 13 млрд по итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом.

В 2021 году более 72% зарубежных переводов, с учетом пандемии и карантина, клиенты банка получили через Приват24 и другие цифровые каналы. В среднем украинцы получали из-за границы $374, а отправляли по $517.

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Источник: МинФин