Финансы

Нацбанк научит коллекторов быть корректными

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Национальный банк Украины стремится усовершенствовать порядок принятия мер воздействия к небанковским финучреждениям за нарушение требований законодательства в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. Для этого регулятор обнародовал проект этих изменений на официальном сайте и призывает общественность к обсуждению.

Фото: prozoro.info

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Почему возникла потребность в изменениях

После принятия Закона Украины № 1349-их «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности» были предусмотрены новые меры воздействия к небанкам, которые кредитуют и занимаются взысканием долгов, а также к коллекторским компаниям за нарушение требований к этическому поведению во время урегулирования задолженности.

В то же время для коллекторских компаний без статуса финансового учреждения Национальный банк планирует разработать отдельный нормативно-правовой акт о мерах воздействия.

Читайте также: Коллекторам запретили ночные звонки и угрозы. Президент подписал закон

Какие нововведения планируются

Нацбанк планирует принимать такие меры воздействия:

  • письменное предостережение с требованием устранить нарушения и/или принять меры для их недопущения в будущем;
  • штраф для кредитора, нового кредитора или небанковского финучреждения — коллекторской компании;
  • временный запрет финучреждения — коллекторской компании осуществлять урегулирование просроченной задолженности;
  • изъятие сведений о финучреждении — коллекторской компании из реестра коллекторских компаний;
  • временное приостановление или отзыв (аннулирование) лицензии кредитора — небанковского финучреждения, нового кредитора — небанковского финучреждения.

Еще одно предложение по проекту Изменений — коллегиальное принятие решений о штрафах небанковских учреждений за нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей. Решение по этим штрафам будет принимать НБУ, а в случае делегирования полномочий — комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Контекст

Ознакомиться с материалами к обсуждению можно по ссылке:

  • проект Изменений;
  • сравнительная таблица к проекту Изменений;
  • анализ регуляторного влияния проекта Изменений.

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Источник: МинФин

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Финансы

Нацбанк научит коллекторов быть корректными

Photo of Admin Admin Send an email 35 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Национальный банк Украины стремится усовершенствовать порядок принятия мер воздействия к небанковским финучреждениям за нарушение требований законодательства в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. Для этого регулятор обнародовал проект этих изменений на официальном сайте и призывает общественность к обсуждению.

Фото: prozoro.info

1

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»:
главные финансовые новости

Почему возникла потребность в изменениях

После принятия Закона Украины № 1349-их «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности» были предусмотрены новые меры воздействия к небанкам, которые кредитуют и занимаются взысканием долгов, а также к коллекторским компаниям за нарушение требований к этическому поведению во время урегулирования задолженности.

В то же время для коллекторских компаний без статуса финансового учреждения Национальный банк планирует разработать отдельный нормативно-правовой акт о мерах воздействия.

Читайте также: Коллекторам запретили ночные звонки и угрозы. Президент подписал закон

Какие нововведения планируются

Нацбанк планирует принимать такие меры воздействия:

  • письменное предостережение с требованием устранить нарушения и/или принять меры для их недопущения в будущем;
  • штраф для кредитора, нового кредитора или небанковского финучреждения — коллекторской компании;
  • временный запрет финучреждения — коллекторской компании осуществлять урегулирование просроченной задолженности;
  • изъятие сведений о финучреждении — коллекторской компании из реестра коллекторских компаний;
  • временное приостановление или отзыв (аннулирование) лицензии кредитора — небанковского финучреждения, нового кредитора — небанковского финучреждения.

Еще одно предложение по проекту Изменений — коллегиальное принятие решений о штрафах небанковских учреждений за нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей. Решение по этим штрафам будет принимать НБУ, а в случае делегирования полномочий — комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Контекст

Ознакомиться с материалами к обсуждению можно по ссылке:

  • проект Изменений;
  • сравнительная таблица к проекту Изменений;
  • анализ регуляторного влияния проекта Изменений.

Срочно нужны деньги? Выбирай кредит в удобном каталоге на «Минфине»

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 35 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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Admin

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