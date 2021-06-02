Нацбанк научит коллекторов быть корректными
Национальный банк Украины стремится усовершенствовать порядок принятия мер воздействия к небанковским финучреждениям за нарушение требований законодательства в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. Для этого регулятор обнародовал проект этих изменений на официальном сайте и призывает общественность к обсуждению.
Фото: prozoro.info
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Почему возникла потребность в изменениях
После принятия Закона Украины № 1349-их «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности» были предусмотрены новые меры воздействия к небанкам, которые кредитуют и занимаются взысканием долгов, а также к коллекторским компаниям за нарушение требований к этическому поведению во время урегулирования задолженности.
В то же время для коллекторских компаний без статуса финансового учреждения Национальный банк планирует разработать отдельный нормативно-правовой акт о мерах воздействия.
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Какие нововведения планируются
Нацбанк планирует принимать такие меры воздействия:
- письменное предостережение с требованием устранить нарушения и/или принять меры для их недопущения в будущем;
- штраф для кредитора, нового кредитора или небанковского финучреждения — коллекторской компании;
- временный запрет финучреждения — коллекторской компании осуществлять урегулирование просроченной задолженности;
- изъятие сведений о финучреждении — коллекторской компании из реестра коллекторских компаний;
- временное приостановление или отзыв (аннулирование) лицензии кредитора — небанковского финучреждения, нового кредитора — небанковского финучреждения.
Еще одно предложение по проекту Изменений — коллегиальное принятие решений о штрафах небанковских учреждений за нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей. Решение по этим штрафам будет принимать НБУ, а в случае делегирования полномочий — комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг.
Контекст
Ознакомиться с материалами к обсуждению можно по ссылке:
- проект Изменений;
- сравнительная таблица к проекту Изменений;
- анализ регуляторного влияния проекта Изменений.
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Источник: МинФин