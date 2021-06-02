Финансы
Курс валют на вечер 1 июня: межбанк, наличный и «черный» рынок
К закрытию межбанка доллар потерял по 1 копейке на покупке и продаже, евро — добавил по 1 копейке тоже на обеих операциях.
Фото: olimpiysky.center
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Валюта
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Открытие 1 июня
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Закрытие 1 июня
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Изменения
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доллар
|27,43/27,45
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27,42/27,44
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1/1
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евро
|33,55/33,57
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33,56/33,58
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1/1
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рубль
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0,3749/0,3753
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0,3732/0,3736
|
0,0017/0,0017
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,4350−27,4550 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,5557−33,5774 грн/евро, торги по рублю — 0,3749−0,3753 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,35−27,55 гривны. Евро покупают по 33,25 гривны, продают по 33,60 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,40−27,47 гривны, евро — 33,25−33,47 гривны.
Источник: МинФин