Финансы

Курс валют на вечер 1 июня: межбанк, наличный и «черный» рынок

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К закрытию межбанка доллар потерял по 1 копейке на покупке и продаже, евро — добавил по 1 копейке тоже на обеих операциях.

Фото: olimpiysky.center

2

Валюта

Открытие 1 июня

Закрытие 1 июня

Изменения

доллар

 27,43/27,45

27,42/27,44

1/1

евро

 33,55/33,57

33,56/33,58

1/1

рубль

0,3749/0,3753

0,3732/0,3736

0,0017/0,0017

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,4350−27,4550 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,5557−33,5774 грн/евро, торги по рублю — 0,3749−0,3753 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,35−27,55 гривны. Евро покупают по 33,25 гривны, продают по 33,60 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,40−27,47 гривны, евро — 33,25−33,47 гривны.

Источник: МинФин

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