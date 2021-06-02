Какими будут цены на бензин и ДТ в июне. Минэкономики показало новые расчеты стоимости

Министерство экономики представило информацию о новых расчетах средней стоимости бензина и дизельного топлива на первую декаду июня. Об этом передает enkorr.

Фото: capital.ua

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Какими будут цены

Отмечается, что на основании расчетов НАК «Нафтогаз Украины» определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 20,91 грн, и 1 литра бензина автомобильного GASOLINE 10 ppm, которая составляет 24,92 грн за литр.

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С учетом максимальной торговой наценки, которая согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизельное топливо, предельная стоимость бензина составляет 29,92 грн/л, что на 8 коп/л выше цены, установленной на последню декаду мая.

Предельная цена ДТ установлена на уровне — 27,91 грн/л (+2 коп/л).

Цены на бензин, дизтопливо, газ на АЗС Украины

Предыстория

Кабинет Министров и большинство крупных сетей АЗС страны 2 апреля текущего года подписали меморандум о создании добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов, а также об удовлетворении нужд потребителей на период карантинных ограничений.

По данным агентства, представители власти перед подписанием документа вели активные переговоры с крупными сетями АЗС, настойчиво предлагая им понизить возросшие в последние месяцы цены на нефтепродукты.

В частности, по бензину А-95 им рекомендовали установить цену до 30 грн за литр. В результате после подписания документа сети скинули цену на бензины на 0,2−1 грн/л.

Одновременно в период майских праздников розничные цены на бензины уже отыграли это снижение.

Как писал «Минфин», Кабмин 11 мая постановлением № 450 от 29 марта 2021 года ввел декларирование роста розничных цен на бензин и дизтопливо сверх 1%. Согласно документу, бензины марок А-92 и А-95, а также ДТ внесены в перечень социально значимых товаров.

По данным консалтинговой группы «А-95», средние розничные цены на бензины в Украине в период с 30 апреля по 12 мая возросли на 0,55−0,7 грн/л.

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Источник: МинФин