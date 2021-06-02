Главное за среду: отказ от евровкладов, единый прожиточный минимум и расчеты в Apple Store и Google криптой

Ставки по гривневым вкладам каждого третьего крупного банка уже не перекрывают инфляцию

На гривневых депозитах на 12 месяцев в больших банках все еще можно заработать 11% годовых. Вклады в долларах принесут максимальный годовой доход 2,75%, в евро — 2,55%. Как изменились ставки в банках с депозитным портфелем более 1 млрд грн — в традиционном обзоре «Минфина».

В Украине хотят увеличить гарантированную сумму возмещения вкладов. Законопроект уже в Раде

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5542−1, которым предлагается увеличение гарантированной суммы возмещения средств по вкладам. Об этом в телеграм-канале написал один из авторов законопроекта, председатель налогового комитета В Р Даниил Гетманцев.

Прожиточный минимум привяжут к средней зарплате. Рада поддержала в первом чтении законопроект

2 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 3515, которым предусмотрено установить в Украине единый прожиточный минимум, привязанный к 40% средней зарплаты по стране.

Инвестиции в золото: Где и как покупать. Что лучше — золотые монеты, ETF или золотые слитки (видео)

Сегодня речь пойдет о том, как инвестировать в золото на фондовом рынке. Наш эксперт Юрий Гусев сравнит все возможные инвестиции в золото и выберет лучшие.

Coinbase позволит оплачивать криптовалютой покупки через Apple и Google Pay

Криптовалютная биржа Coinbase объявила в своем блоге о сотрудничестве с Apple и Google.

Источник: МинФин