До конца года цена на столичные новострои вырастет на 10-20% — глава «Киевгорстроя»

Из-за галопирующей инфляции и подорожания стройматериалов цена на столичные новострои компании вырастет на 10−20%. Об этом в интервью «Минфину» заявил президент «Киевгорстроя» Игорь Кушнир.

Фото: rbc.ua

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Почему растут цены

«Начнем с того, что другие компании поднимают цены точно так же, как и мы. Но „Киевгорстрой“ — публичное акционерное общество, и каждый свой шаг пытается доводить до людей своевременно. За последние полгода мы поднимали цену дважды. Первый раз подорожание составило от 10 до 15%, еще примерно на столько же во второй раз», — заявил Кушнир.

По словам главы «Киевгорстроя», главным фактором сегодня является галопирующая инфляция.

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«С учетом того, что за последнее время в мире было напечатано очень большое количество денег, направленных на борьбу с последствиями коронавируса, выданы большие объемы дотаций для населения, произошло серьезное обесценивание денег. И доллар, и евро начали девальвировать, соответственно, не обошел этот процесс и гривну. В итоге, несмотря на то, что курс доллара стоит на месте, материалы дорожают в гривне», — пояснил Кушнир.

Президент «Киевгорстроя» отметил, что если брать в прямых цифрах, то в гривне арматура подорожала на 60%, вата — на 30%, и так практически по каждому материалу. В структуре себестоимости квадратного метра сырье и материалы занимают более 50%.

«Поэтому, решение об увеличении цен на недвижимость обоснованно и логично. В начале каждого месяца нам приносят отчеты — сколько стоили материалы в гривне на 1 число предыдущего месяца, сколько они будут стоить на 1 число следующего месяца. Для расчетов мы берем за образец расходы на один подъезд 26-этажного дома — сколько материалов на него идет, какими будут наши затраты на них и, таким образом, выходим на себестоимость квадратного метра, понимаем, как она изменится за месяц», — уточнил он.

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По его словам, цена квадратного метра в «Киевгорстрое» стартует от 22 тыс грн. Себестоимость строительства на сегодня где-то около 19 тыс грн за кв м. Если учесть еще и стоимость земли, и разные нагрузки, и благоустройства, то маржа застройщика сейчас сократилась до 10−20%.

Полная версия интервью на «Минфине»

Напомним

В конце апреля холдинговая компания «Киевгорстрой» анонсировала повышение базовой стоимости квадратных метров в своих жилых комплексах.

Как писал ранее «Минфин», в нашем рейтинге недвижимости Киевгорстрой вырвался в лидеры. Но произошло это за счет непростого «наследства» Укрбуда, которую он взялся привести в порядок.

Рейтинг застройщиков Киева за 3−4 квартал 2020

Во втором полугодии прошлого года Киевгорстрой завершил работу над 2968 квартирами общей площадью почти 159 тыс. кв м. Из 4 сданных в эксплуатацию комплексов, три — Харьковский, Пектораль и Гармония — объекты, принятые от Укрбуда.

Все они были сданы вовремя, в соответствии со взятыми обязательствами. Зато с двумя домами Ж К Каховская, которые застройщик реконструировал, произошла заминка. Его введено в эксплуатацию с более чем годовой задержкой.

Источник: МинФин