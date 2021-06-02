Банк Глобус разыгрывает до 10 тысяч гривен за депозит. Условия акции
Банк «Глобус» с 1 июня проводит акцию для своих вкладчиков с выплатой первым восьми клиентам призов от 1 тыс. до 10 тыс. грн. Для участия надо всего лишь подать заявку на странице акции.
Фото: globusbank.com.ua
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Условия акции
В акции участвуют депозитные вклады «Классический» и «Накопительный» в национальной валюте, размещенные в банке «Глобус».
- Срок вклада — от 6 до 30 месяцев.
- Минимальная сумма вклада 10 тыс. грн. Максимальная сумма не ограничена.
- Договор вклада без возможности досрочного расторжения.
- Выплата процентов: ежемесячно (депозит «Классический») или в конце срока с капитализацией процентов (депозит «Накопительный»).
- Оформляются вклады через отделения банка «Глобус».
Отправить заявку
В акции не участвуют депозиты
- С суммой вклада менее 10 тыс. грн и сроком менее 6 месяцев.
- При указании недостоверных данных.
- Открытые до подачи заявки на странице акции.
- Если уже есть действующие вклады или были вклады в течение 90 дней до подачи заявки
Призовой фонд акции
Призовой фонд формируется на усмотрение организатора и составляет 20 тыс. грн.
Первые 8 вкладчиков по результатам розыгрыша random.org получают денежные призы от организатора, которые распределяются он таким образом:
- 1-е место — 10 000 грн;
- 2-е место — 3 000 грн;
- 3-е место — 2 000 грн;
- 4−8-е места — по 1000 грн.
Под призом понимается перечисление денежной суммы в национальной валюте на текущий счет с использованием платежной карты, за вычетом налогов согласно действующему законодательству Украины.
Бонус от «Минфина»
Выплата бонуса от «Минфина» в размере 1% годовых происходит в течение 32 дней после подтверждения депозита.
Внимание! Размер бонуса указан до уплаты налогов.
Налог с доходов физических лиц и военный сбор удерживаются за счет акционных выплат и оплачиваются организатором самостоятельно согласно законодательству Украины.
Внимание! Подтвердите свой вклад в день его размещения или другой день в период действия заявки, но не позже последнего дня текущего месяца, в котором открыт вклад
Источник: МинФин