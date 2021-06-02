Банк Глобус разыгрывает до 10 тысяч гривен за депозит. Условия акции

Банк «Глобус» с 1 июня проводит акцию для своих вкладчиков с выплатой первым восьми клиентам призов от 1 тыс. до 10 тыс. грн. Для участия надо всего лишь подать заявку на странице акции.

Фото: globusbank.com.ua

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Условия акции

В акции участвуют депозитные вклады «Классический» и «Накопительный» в национальной валюте, размещенные в банке «Глобус».

Срок вклада — от 6 до 30 месяцев.

Минимальная сумма вклада 10 тыс. грн. Максимальная сумма не ограничена.

Договор вклада без возможности досрочного расторжения.

Выплата процентов: ежемесячно (депозит «Классический») или в конце срока с капитализацией процентов (депозит «Накопительный»).

Оформляются вклады через отделения банка «Глобус».

Отправить заявку

В акции не участвуют депозиты

С суммой вклада менее 10 тыс. грн и сроком менее 6 месяцев.

При указании недостоверных данных.

Открытые до подачи заявки на странице акции.

Если уже есть действующие вклады или были вклады в течение 90 дней до подачи заявки

Призовой фонд акции

Призовой фонд формируется на усмотрение организатора и составляет 20 тыс. грн.

Первые 8 вкладчиков по результатам розыгрыша random.org получают денежные призы от организатора, которые распределяются он таким образом:

1-е место — 10 000 грн;

2-е место — 3 000 грн;

3-е место — 2 000 грн;

4−8-е места — по 1000 грн.

Под призом понимается перечисление денежной суммы в национальной валюте на текущий счет с использованием платежной карты, за вычетом налогов согласно действующему законодательству Украины.

Бонус от «Минфина»

Выплата бонуса от «Минфина» в размере 1% годовых происходит в течение 32 дней после подтверждения депозита.

Внимание! Размер бонуса указан до уплаты налогов.

Налог с доходов физических лиц и военный сбор удерживаются за счет акционных выплат и оплачиваются организатором самостоятельно согласно законодательству Украины.

Внимание! Подтвердите свой вклад в день его размещения или другой день в период действия заявки, но не позже последнего дня текущего месяца, в котором открыт вклад

Источник: МинФин