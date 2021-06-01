Украина впервые выплатила $40 миллионов по ВВП-варрантам

31 мая Украина осуществила первую выплату по государственным деривативам (ВВП-варрантам, VRI), выпущенными в рамках реструктуризации госдолга Украины в 2015 году. Выплата составила $40,75 млн. Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на министерство финансов.

Фото: flickr.com

0

Расчеты Украины

Ранее Минфин указывал, что соответствующие расчеты были осуществлено 30 апреля согласно условиям выпуска, выплата осуществляется по итогам 2019 года.

► Подписывайтесь на телеграм канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Непогашенная условная сумма государственных деривативов составляет $3,24 млрд. Следовательно, владельцы получат выплату в размере $12,58 за каждую $1000 условной суммы государственных деривативов, которые им принадлежат», — уточнили в министерстве.

Читайте также: Украина платит по ВВП-варрантам: что это значит для страны

Что говорят аналитики

Как подчеркнул финансовый аналитик портала «Минфин» Алексей Козырев, «сама по себе тема ВВП-варрантов достаточно деликатная в украинских деловых кругах. С одной стороны, да — произошло списание части долга в сложный для Украины период. С другой — это явно не альтруистический шаг со стороны владельцев этих украинских долгов, основная часть из которых — профессиональные спекулянты».

Учитывая то, что ВВП-варранты «привязаны» к ВВП Украины в долларах, эксперт считает, что это создает определенные ограничения для развития Украины в целом и для роста ВВП частности.

По мнению финансового аналитика группы ICU Михаила Демкива, этому и будущим Минфинам необходимо ежегодно беспокоиться о росте экономики и платежах, которые нужно выплачивать за варрантами. И так до 2040 года.

Читайте также: Председатель финкомитета Рады предлагает обменять ВВП-варранты на еврооблигации

В случае существенного роста экономики, выплаты по этим инструментам будут большими. На 2023 оценки варьируются от $190 млн (в условиях роста экономики на 3,8% по прогнозу НБУ) до $1 млрд (рост в 5,2%, по прогнозу ICU). Ежегодно достичь таких темпов не получится, однако если же страна хочет когда-нибудь выбраться из состояния бедности, то придется выходить в период устойчивого и значительного роста. Поэтому варранты некоторые и называют налогом на рост.

С точки зрения Минфина обмен существующих долгов на варранты разгрузил немного его платежный календарь. $3,2 млрд (сумма может быть увеличена за счет обмена части российского бонда 2013 выпуска) ежегодно под 7,75% — это $250 млн расходов на ежегодное обслуживание с 2015 года. Это значительно больше той суммы, которую Украина только впервые выплатит в 2021 году — почти $41 млн.

Думаю, сам факт выплаты должен быть положительно воспринят рынками, поскольку Украина — не Аргентина, а более надежный партнер, отметил Демкив.

Предыстория

ВВП-варранты появились как продукт реструктуризации долга в 2015 году, когда кредиторы в обмен на них согласились списать $3,6 млрд долга Украины. Суммарная номинальная стоимость украинских ВВП-варрантов составляет $ 3,24, а срок их обращения закончится в 2040 году.

Выплаты возможны с 2021, но показатель ВВП, от которого они будут зависеть — это показатель развития экономики за два года до того, в 2019 году. Тогда экономика выросла на 3,2%.

Читайте также: ВВП-варранты Украины могут подорожать до 140−170% — Deutsche Bank

По правилам варрантов, Украина не платит кредиторам, если экономика растет медленнее, чем 3%. При росте ВВП от 3% до 4% в год кредиторы могут рассчитывать на 15% этого одного процента роста.

Что такое ВВП-варранты

Варранты, или инструменты восстановительной стоимости (VRI) — это долговые бумаги, которые инвесторы получают вместо списанной части долга. Выплаты по варрантам привязаны к темпам роста экономики. То есть если экономика страны не растет или растет медленнее, чем указано в соглашении с кредиторами, то держатели варрантов не получают выплаты.

Украинские ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году вместо еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд и не являются частью госдолга страны.

Источник: МинФин