Правэкс Банк получил нового главу правления. Что о нем известно

Наблюдательный совет Правэкс Банка назначил Стефано Бурани новым главой правления. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Стефано Бурани вступит в должность с 11 июня после одобрения его кандидатуры Национальным банком Украины.

Что известно о Стефано Бурани

Новый глава правления проработал более 30 лет в группе Intesa Sanpaolo. Занимал руководящие должности в головном офисе и в дочерних банках группы: в Великобритании, Сингапуре, Гонконге, Китае, Румынии и Чехии.

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В должности председателя правления Правэкс Банка Стефано Бурани продолжит развитие банка в розничном и корпоративном сегментах, внедряя стратегию роста бизнеса группы в Украине, говорится в сообщении.

Бурани сменит на посту председателя правления Джанлуку Корриаса, возглавлявшего Правэкс Банк с октября 2019 года.

Он перейдет на новую должность в управленческом составе группы Intesa Sanpaolo.

Справка

Правэкс Банк является частью группы Интеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo) — ведущей банковской группы в Еврозоне, которая является лидером в Италии во всех сферах бизнеса и присутствует во всем мире.

Банк работает на рынке с 1992 года и обслуживает украинских клиентов в течение 25 лет. Банк предоставляет весь спектр банковских услуг розничным, корпоративным и институциональным клиентам. Правэкс Банк вошел в состав Интеза Санпаоло в 2008 году.

Источник: МинФин