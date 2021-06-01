На ОВГЗ-аукционах Минфина в госбюджет привлекли более 15,86 миллиарда

Министерство финансов провело сегодня, 1 июня, успешные ОВГЗ-аукционы, на которых привлекло в бюджет 15,862 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.

Фото: delo.ua

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Что предлагал Минфин

На первых летних ОВГЗ-аукционах были размещены:

5 гривневых выпусков со сроками обращения — 119 дней, 413, 539, 721 и 1085 дней;

2 номинированных в долларах США выпуска — на 407 и 610 дней.

Лимит по количеству был установлен только по краткосрочным гривневым ОВГЗ объемом 50 тыс.

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Сколько привлекли

От размещения государственных ценных бумаг в госбюджет было привлечено 15,862 млрд грн с такой средневзвешенной доходностью:

524,1 млн грн — под 8,42% с погашением 29.09.21;

2,626 млрд грн — под 11,20% с погашением 20.07.22;

988,1 млн грн — под 11,30% с погашением 23.11.22;

767,7 млн грн — под 12,04% с погашением 24.05.23;

1,105 млрд — под 12,30% с погашением 22.05.24;

$343,9 млн — под 3,70% с погашением 22.05.24;

$14,7 млн — под 3,90% с погашением 14.07.22.

Как изменилась доходность

Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 8,42% (-6 б. п.), годовых — 11,20% (без изменений), 1,5-годовых — 11,30% (без изменений), 2-летних — 12,04% (-1 б. п.), 3-летних — 12,30% (без изменений).

По номинированным в долларах ОВГЗ средневзвешенная доходность не изменилась.

По всем выпускам ОВГЗ спрос был полностью удовлетворен, кроме краткосрочных, которые Минфин ограничил лимитом в 500 тыс. шт.

Ранее

В мае Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 21,59 млрд грн.

В январе — апреле Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 109,3 млрд грн, $964 млн и 112 млн евро.

В 2020 году Министерство финансов за счет размещения ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 258,8 млрд грн, $3,9 млрд и 845 млн евро

В 2019 году Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в государственный бюджет 227,6 млрд грн, $4,3 млрд и 387 млн евро.

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Источник: МинФин