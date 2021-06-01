МАУ готовит рестарт полетов в Афины

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» планирует возобновление регулярных рейсов в столицу Греции с 18 июня 2021 года. Об этом говорится в сообщении МАУ.

Фото: delo.ua

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Расписание рейсов

Новая программа полетов в Афины будет предусматривать рейсы по вторникам, четвергам и пятницам по такому расписанию:

Киев-Афины: вылет (local time) в 10:35 — прилет (local time) в 13:10,

Афины-Киев: вылет (local time) в 14:05 — прилет (local time) в 16:40.

Актуальное расписание рейсов авиакомпании МАУ позволит пассажирам, следующим из Афин, воспользоваться стыковками в базовом аэропорту «Борисполь» для перелетов в Баку, Тбилиси, Ереван, Батуми и ключевые регионы Украины (Одесса, Херсон, Львов, Харьков, Запорожье).

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Соответственно, путешествующие из указанных регионов смогут лететь рейсами МАУ в Европу со стыковкой в Киеве.

Чартерная программа МАУ

До запуска регулярных рейсов с 4 июня для украинских туристов станет доступной чартерная программа МАУ в курортные зоны Греции: Ираклион, Салоники и Родос.

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Напомним

Ранее «Минфин» сообщал, что МАУ с 18 июня возобновит полеты по маршруту Киев-Варшава-Киев, которые были приостановлены в связи с влиянием пандемии covid-19.

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Источник: https://biz.censor.net/n3268570

Источник: МинФин