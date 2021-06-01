Финансы
Курс валют на вечер 31 мая: межбанк, наличный и «черный» рынок
К закрытию межбанка доллар потерял по 3 копейки на покупке и продаже, евро — 1 копейку на покупке, а продажи остались такими же.
Фото: tafsilar.info
1
|
Валюта
|
Открытие 31 мая
|
Закрытие 31 мая
|
Изменения
|
доллар
|27,49/27,51
|
27,46/27,48
|
3/3
|
евро
|33,51/33,53
|
33,50/33,53
|
1 /0
|
рубль
|
0,3749/0,3753
|
0,3742/0,3749
|
0,0007/0,0004
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,4900−27,5100 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,5103−33,5346 грн/евро, торги по рублю — 0,3749−0,3753 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,40−27,58 гривны. Евро покупают по 33,25 гривны, продают по 33,60 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,42−27,47 гривны, евро — 33,26−33,42 гривны.
Источник: МинФин