Курс валют на вечер 31 мая: межбанк, наличный и «черный» рынок

К закрытию межбанка доллар потерял по 3 копейки на покупке и продаже, евро — 1 копейку на покупке, а продажи остались такими же.

Фото: tafsilar.info

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Валюта Открытие 31 мая Закрытие 31 мая Изменения доллар 27,49/27,51 27,46/27,48 3/3 евро 33,51/33,53 33,50/33,53 1 /0 рубль 0,3749/0,3753 0,3742/0,3749 0,0007/0,0004

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,4900−27,5100 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,5103−33,5346 грн/евро, торги по рублю — 0,3749−0,3753 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,40−27,58 гривны. Евро покупают по 33,25 гривны, продают по 33,60 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,42−27,47 гривны, евро — 33,26−33,42 гривны.

Источник: МинФин