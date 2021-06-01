Курс валют на 1 июня: межбанк, наличный и «черный» рынок

К открытию межбанка доллар подешевел в покупке и в продаже на 3 копейки. Евро добавил 5 копеек на покупке и 4 копейки на продаже.

Фото: censor.net

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Валюта Закрытие 31 мая Открытие 1 июня Изменения доллар 27,46/27,48 27,43/27,45 3/3 евро 33,50/33,53 33,55/33,57 5/4 рубль 0,3742/0,3749 0,3749/0,3753 0,0007/0,0004

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,4600−27,4800 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 33,5094−33,5310. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3742−0,3749.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,35−27,55 гривны. Евро покупают по 33,25 гривны, продают по 33,60 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,40−27,47 гривны, евро — 33,25−33,45 гривны.

Источник: МинФин