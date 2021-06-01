Финансы
Курс валют на 1 июня: межбанк, наличный и «черный» рынок
К открытию межбанка доллар подешевел в покупке и в продаже на 3 копейки. Евро добавил 5 копеек на покупке и 4 копейки на продаже.
Фото: censor.net
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Валюта
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Закрытие 31 мая
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Открытие 1 июня
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Изменения
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доллар
|27,46/27,48
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27,43/27,45
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3/3
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евро
|33,50/33,53
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33,55/33,57
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5/4
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рубль
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0,3742/0,3749
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0,3749/0,3753
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0,0007/0,0004
Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,4600−27,4800 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 33,5094−33,5310. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3742−0,3749.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,35−27,55 гривны. Евро покупают по 33,25 гривны, продают по 33,60 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,40−27,47 гривны, евро — 33,25−33,45 гривны.
Источник: МинФин