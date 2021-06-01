Главное за вторник: фастфуд на пользу, главный по жилью и шок-прогноз по Dogecoin

Подсели на фастфуд: почему редакция приобрела акции McDonald's

«Минфин» продолжает искать секторы экономики, которые еще не восстановились после локдауна, чтобы взять акции на низких уровнях. В этот раз обратили внимание на компании, специализирующиеся на быстром питании. Рассказываем, из чего выбирали, что у нас в портфеле сейчас и как изменилась его стоимость.

Рада сделала еще один шаг к «большой реформе». Закон о кредитных союзах приняли в первом чтении

Верховная Рада приняла за основу законопроект «О кредитных союзах». «За» законопроект № 5125 в первом чтении проголосовало 267 народных депутатов.

Игорь Кушнир: До конца года стоимость квадратного метра вырастет на 10−20%, а то и больше

Киевгорстрой снова повышает цены на свои новострои, хотя за последние полгода уже делал это дважды. Событие неординарное: компания занимает около трети столичного рынка «первички», а потому задает на нем тон. Сколько придется платить за квартиры в новых домах, что происходит с «наследием» Укрбуда и как государство помогает решить жилищный вопрос, «Минфину» рассказал президент ХК «Киевгорстрой» Игорь Кушнир.

Украина впервые выплатила $40 миллионов по ВВП-варрантам

31 мая Украина осуществила первую выплату по государственным деривативам (ВВП-варрантам, VRI), выпущенным в рамках реструктуризации госдолга Украины в 2015 году. Выплата составила $40,75 млн.

Капитализация Dogecoin упадет в 37 раз — эксперт

Основатель и генеральный директор Digital Currency Group (DCG) Барри Силберт спрогнозировал падение капитализации Dogecoin с $37 млрд до $1 млрд.

Источник: МинФин