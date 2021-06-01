FinAwards 2021: какая дебетовая карта признана лучшей в Украине

Победителем в номинации «Лучшая дебетовая карта» на FinAwards 2021 стала всеКАРТА от банка ПУМБ. Об этом было объявлено во время церемонии награждения победителей конкурса, которая состоялась 21 мая в Киеве.

Фото: “Минфин”

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Как разделились призовые места

За первенство в номинации «Лучшая дебетовая карта» соревновались карточные продукты 23 банков. Первое место второй год подряд получила всеКАРТА от ПУМБа.

Второе место заняла Белая карта от monobank | Universal Bank, в прошлом году также вошедшая в тройку лучших. Третью награду получила Карта для выплат от Приватбанка.

В пятерку лучших также вошли КОКО КАРД Форвард Банка и Райфкартка+ от Райффайзен Банка Аваль.

Как выбирали победителя

В номинации участвовали банковские платежные карточки, доступные для массового сегмента клиентов со средним и ниже среднего уровнем дохода.

Обязательное условие: карту можно использовать для осуществления платежных и кассовых операций исключительно за счет собственных средств клиентов.

Что предлагает ПУМБ

На сайте банка анонсированы такие условия пользования всеКАРТА:

пополнение карты без комиссии любым способом;

снятие наличных без комиссии во всех банкоматах Украины;

оплата коммунальных платежей и пополнение мобильного в ПУМБ Online без комиссии;

возможность перечислять остаток средств на депозит «Свободный».

Кто выбирал лучших

Победителей выбирали посредством голосования на сайте премии, независимой экспертизы и голосования жюри конкурса.

В экспертное жюри вошли генеральный директор Национальной ассоциации страховщиков Украины Денис Ястреб, заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса, президент Украинского общества финансовых аналитиков Юрий Прозоров, исполнительный директор ассоциации НАБУ Елена Коробкова, президент Украинской ассоциации платежных систем (UAPS) Антонина Мурашко, президент ассоциации ВАФК Алла Савьюк, финансовый директор рейтингового агентства IBI-Rating Александр Калашников и др.

О FinAwards

FinAwards — это ежегодный конкурс — премия, которая отмечает топ-менеджеров банков, микрофинансовых и страховых компаний за внедрение лучших продуктов, технологий и сервисов.

В этом году — беспрецедентное количество участников конкурса: 29 банков, 31 микрофинансовая компания и 15 страховых компаний.

Отбор претендентов на участие в номинациях FinAwards 2021 длился два месяца. Участников оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса.

Победителей выбирали независимое экспертное жюри и читатели сайтов о финансах и инвестициях Minfin.com.ua и Finance.ua путем голосования на сайте премии.

Как это было в прошлом году

Источник: МинФин