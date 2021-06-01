Brexit и пандемия будут иметь для Великобритании существенные последствия. Особенно в розничной торговле

Последствия пандемии коронавируса и Brexit оставят на экономике Великобритании глубокий шрам. Она пострадает гораздо больше, чем экономики других стран «Большой семерки», в частности в сфере розничной торговли. Об этом свидетельствуют данные прогноза Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишет Guardian.com.

Фото: f1news.com

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Состояние экономики после Brexit

Выход страны из ЕС, отмечают аналитики, негативно скажется на внешних связях. Согласно официальным данным, объем торговли с ЕС в начале года снизился на четверть против 2018 года.

Безработица, по оценкам аналитиков, вырастет до 6,1% к концу года против 4,8% в первом квартале этого года.

При этом темпы роста британской экономики, считают в организации, будут самыми высокими со времен Второй мировой войны.

В 2021 году ВВП Великобритании вырастет на 7,2% после сокращения на 9,8% в 2020-м, прогнозируют в ОЭСР. Прогноз был пересмотрен в лучшую сторону благодаря успехам программы вакцинации в Великобритании: раньше ОЭСР ожидала рост в 5,1%.

«Длительное смягчение ограничений, связанных со здравоохранением, обеспечивает возможности для заметного восстановления. Потребление быстро вырастет, когда снова откроется пострадавшая сфера гостеприимства и розничной торговли», — пояснили аналитики.

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Состояние розничной торговли после пандемии

Между тем, согласно информации агентства Reuters, розничной торговли Великобритании грозит «цунами закрытия», если правительство не продлит действующий мораторий на взыскание долгов. С таким прогнозом выступили в организации British Retail Consortium (BRC), представляющей интересы отрасли.

Каждый седьмой магазин в стране уже пустует: торговые точки, продававшие «жизненно важные» товары, в пандемию вынуждены были закрываться. Общие долги по аренде достигают £2,9 млрд, подсчитали в BRC.

Две трети представителей ритейла заявляют, что долги по аренде с них собираются требовать через суд после 1 июля — в этот день заканчивается действие моратория.

80% арендаторов утверждает, что им дали меньше года на то, чтобы погасить долги. Прекращение моратория может привести к закрытию тысяч магазинов, говорят в BRC. Поэтому отрасль призывает британское правительство продлить мораторий до конца года.

Как сообщалось ранее, временный запрет на взыскание долгов по аренде в коммерческом секторе был введен в стране в апреле 2020 года. Позже он неоднократно продлевался. Правительство запретило арендодателям прибегать к «агрессивным» методам для получения задолженности.

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Контекст

На фоне пандемии коронавируса и введения локдаунов с кризисом столкнулась вся мировая экономика. Даже после отмены ограничений бизнес продолжает наталкиваться на последствия кризиса, в частности из-за дефицита рабочей силы и неопределенности.

Аналитики также улучшили свои прогнозы по росту мировой экономики в целом: в этом году он составит 5,8%, а в 2022-м — 4,4%.

Драйвером развития, по мнению специалистов, станут США.

Напомним, физический объем оборота розничной торговли в Украине в апреле 2021 года по сравнению с мартом упал на 6,5%. Однако локдаун почти не повлиял на розничную торговлю.

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Источник: МинФин