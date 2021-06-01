Бизнес резко улучшил ожидания после отмены карантинных ограничений
Индекс ожиданий деловой активности второй раз за 2021 год превысил нейтральный уровень, составив 50,5 пункта в мае.
Фото: ukrinform.ru
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Индекс ожиданий деловой активности второй раз за 2021 год превысил нейтральный уровень, составив 50,5 пункта в мае. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Что повлияло на индекс
На рост индекса повлияли постепенное снятие карантинных ограничений, благоприятная внешняя конъюнктура, новые экспортные заказы и повышение внутреннего и внешнего спроса для предприятий промышленности и сферы услуг, говорится в сообщении.
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Компании сферы услуг
Компании сферы услуг наиболее существенно улучшили оценки своих экономических результатов: секторный индекс вырос в мае до 50.7 с 48.8 в апреле.
Промышленность
Предприятия промышленности улучшили оценки деловой активности на фоне благоприятной внешней и внутренней конъюнктуры: в мае секторный индекс вырос до 50.8 с 49.8 в апреле.
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Торговля
Секторальный индекс для предприятий торговли практически достиг нейтрального уровня в мае — 49,9 пунктов.
Строительство
Спад ожиданий произошел в сфере строительства: о 49.4 с 51.5 в апреле. Респонденты сохраняют высокие ожидания по росту цен поставщиков, стоимости услуг подрядчиков и цен на свою продукцию.
Предприятия сектора оптимистично настроены относительно объема новых заказов, объема закупки сырья и материалов, доступности услуг подрядчиков.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что бизнес улучшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности — в марте 2021 года он составлял 51,4 по сравнению с 48,8 в феврале.
Что известно об ИОДА
Ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) — инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики. Индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики.
На основе ответов респондентов рассчитываются ежемесячные индексы ожиданий деловой активности — секторальные (для каждого сектора экономики) и композитный, характеризующий экономическое развитие страны за месяц.
Значение индекса на уровне 50 является нейтральным. Ожидания являются положительными, если значение индекса превышает нейтральный уровень.
Источник: МинФин