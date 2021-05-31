Укрзализныця возобновляет международное сообщение с Австрией и Венгрией

Первый рейс из Киева в Вену отправится уже 1 июня.

Фото: smi.today

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Укрзализныця возобновляет международное сообщение при содействии железнодорожных администрации Австрии и Венгрии. Первый рейс из Киева в Вену отправится уже 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

График

Поезд будет курсировать ежедневно по следующему графику:

будет отправляться с Центрального киевского вокзала в 14:07,

будет проходить через Будапешт (прибытие в 8:20),

прибывать в Вену в 11:21 на следующий день.

В обратном направлении (со 2 июня) поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 на следующий день.

Билеты на поезд Киев-Вена можно приобрести в международных билетных кассах вокзалов.

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Правила въезда

Актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Австрии и Венгрии, а также граждан этих стран в Украину, пассажиры могут узнать через официальные источники посольств Украины в Австрии и Венгрии и посольств этих стран в Украине.

Источник: МинФин