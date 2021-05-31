Украина заняла первое место в рейтинге стран с самыми низкими ценами в Европе

Туристический поисковик momondo.ua запустил исследование автомобильных поездок по странам Европы, в котором Украина заняла самую высокую строчку в рейтинге стран с самым доступным ценам.

Фото: mind.ua

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Что анализировали

momondo.ua проанализировал 31 страну Европы и оценил их по шести категориям: погода, безопасность и инфраструктура, цены, трафик и окружающую среду, прокат авто, природа и достопримечательности.

В рамках этих категорий были определены 17 факторов, которые со всех сторон характеризуют страну с точки зрения привлекательности для путешественников.

Европейские страны, которые стоит исследовать за рулем

Португалия заняла почетное первое место как лучшая страна для автомобильной поездки по Европе, потому что здесь хорошие дороги, великолепная природа и много достопримечательностей, а также невысокие цены на аренду авто.

Испания заняла второе место, получив высокие оценки почти в тех же категориях.

Хотя погода в Люксембурге не самая лучшая, он попал в тройку победителей благодаря своей удивительной природе и достопримечательностям. Кроме того, здесь приемлемые цены на прокат авто, проживание и топливо и бесплатные дороги, уменьшает стоимость поездки.

Цены

Эта категория показывает, насколько в стране доступное топливо, проживание и парковки, а также политика платы за проезд по автомагистралям.

Первое место здесь заняла Украина, за ней следуют Литва, Россия, Польша и Румыния.

Прокат авто

В этой категории страны отсортировано не только по цене на аренду, но и по рейтингам прокатных агентств.

Словакия вышла на первое место из-за удачной комбинации недорогой аренды авто и высоких рейтингов компаний по прокату. Также в пятерку вошли Латвия, Словения, Румыния и Польша.

Безопасность и инфраструктура

В странах, которые получили высокие оценки в этой категории, мало аварий и хорошие дороги. Топ-5 возглавляет Швейцария, за ней в рейтинге Нидерланды, Австрия и Швеция.

Трафик и окружающая среда

Эта категория охватывает факторы, связанные с дорожным движением, такие как загрязнение воздуха, пробки и количество автомобилей на 1000 жителей. Она также учитывает количество станций для подзарядки электромобилей, что важно для водителей экологически чистых авто.

Здесь первое место заняли Нидерланды, на втором месте Норвегия, а завершают пятерку Финляндия, Исландия и Швеция.

Источник: МинФин