Всемирный банк даст Украине $100 миллионов на поддержку бизнеса

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил предоставление Украине дополнительных $100 млн. Эти деньги предоставят АО «Укрэксимбанк» на кредитование малого и среднего бизнеса. Об этом пишет Лига со ссылкой на пресс-службу ВБ.

Фото: rbc.ua

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Детали программы

По этой программе «Доступ к долгосрочному финансированию» Укрэксимбанк будет выдавать кредиты экспортоориентированному бизнесу, который пострадала от пандемии covid-19. Кредиты будут рассчитаны на более длительный срок погашения, чем сейчас предлагает рынок, добавили в ВБ.

«Эти новые кредиты от Укрэксимбанка будут создавать рабочие места, стимулировать конкурентоспособность, помогать украинским компаниям находить новых клиентов за рубежом, увеличивать доходы и способствовать сокращению бедности по мере выхода Украины из пандемии», — заявил Аруп Банерджи, региональный директор Всемирного банка по Восточной Европе.

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Во Всемирном банке добавили, что ранее большинство предприятий, которые получают кредиты по этой программе, работают в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Напомним

Программа «Доступ к долгосрочному финансированию» от ВБ была запущена 2018 года. На нее ВБ выделил $150 млн. За это время кредиты получили более 50 предпринимателей.

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С 1992 года Всемирный банк предоставил Украине кредитов на $13 млрд по 70 программам. Сейчас В Б реализует в Украине инвестпроекты на $3,3 млрд.

В частности, в 2021 году Украина должна получить 2,5 млрд грн на закупку вакцин, $90 млн на вакцинацию и еще $200 млн на образование.

Ранее министр финансов Сергей Марченко напомнил, что Украина с прошлого года ожидает два транша DPL Всемирного банка по $350 млн каждый.

Источник: МинФин