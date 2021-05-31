В 1-м квартале 44 страховщика не выполняли требования регулятора
Количество нарушителей требований НБУ среди страховых компаний остается существенным. По состоянию на 1 апреля 2021 года 44 страховщика-лицензиата не выполняли норматив платежеспособности и достаточности капитала или рискованности активов.
Фото: credit-rating.ua
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Страховщики, допускающие нарушения нормативов, подают в НБУ планы восстановления показателей деятельности или же устраняют нарушения в сжатые сроки.
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Ключевые тенденции рынка
В I квартале этого года активы страховщиков уменьшились на 1% по сравнению с предыдущим кварталом.
Объем активов страховщиков и их количество, млрд грн
Валовые страховые премии незначительно снизились преимущественно из-за сезонного уменьшения поступлений от страхования в корпоративном секторе и от страхования жизни. В то же время в годовом измерении объем премий в сегментах рискового страхования и страхования жизни вырос на 6%.
Наиболее распространенными видами страхования остаются автострахование (КАСКО, ОСАГО и Зеленая карта) и медицинское страхование. Наибольший объем страховых премий составляют премии автострахования и медицинского страхования. Выплаты по ряду видов страхования остаются на очень низком уровне.
Страховые премии и выплаты по наиболее распространенным видам страхования в I квартале, млрд грн
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Рисковое страхование
Объемы выплат рисковых страховщиков выросли за квартал на 20% за счет выплат, осуществленных одним страховщиком. Выплаты по страхованию жизни выросли всего на 2%.
Доходность сегмента страхования жизни в I квартале сохранилась, хотя показатели рентабельности снизились по сравнению с I кварталом 2020 года из-за роста административных расходов. В значительной степени их прибыль обеспечивала разница между прочими доходами и расходами, не связанными напрямую со страховой деятельностью. Из-за существенного роста таких расходов страховщиков в I квартале финансовый результат рисковых страховщиков оказался чрезвычайно низок.
Рисковые страховщики показали близкие к нулю прибыль и рентабельность.
На операционную эффективность этих страховщиков негативно влияет чрезмерная доля операционных расходов — около 70% чистых страховых премий.
Поэтому, в целом комбинированный коэффициент (combined ratio) составляет 111%, хотя значение этого показателя различаются между страховщиками. Коэффициент операционной деятельности (operating ratio), учитывающий доходы от инвестирования, за квартал вырос до 107%. Эти показатели демонстрируют низкую способность страховщиков, работающих с рисковыми видами, генерировать операционные доходы от основной деятельности.
Финансовый результат рисковых страховщиков нарастающим итогом, млрд грн
Коэффициент убыточности рисковых видов страхования традиционно довольно волатильный в квартальном измерении. В I квартале он снизился по сравнению с предыдущим как для обязательных, так и для добровольных видов. Приведенные к годовому измерению коэффициенты убыточности за квартал почти не изменились и составляют 47% для обязательных и 41% для добровольных видов страхования.
Перестрахование
Уже год доля страховых премий, передаваемых в перестрахование, снижается. Сейчас она составляет 19%, а доля нерезидентов выросла до половины. Эти тренды свидетельствуют о сокращении непрозрачного рынка внутреннего перестрахования.
В структуре чистых страховых премий преобладают премии, полученные от населения. Их доля не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом и составляет 55%.
Доля чистых страховых премий от добровольных видов страхования за квартал уменьшилась до 71%.
Life-страхование
Операционные результаты life-страховщиков остаются стабильными, соотношение премий и выплат почти неизменное. В течение квартала росли их административные расходы, что заметно повлияло на снижение прибыли по сравнению с аналогичным показателем год назад. Значительную долю дохода в этом сегменте обеспечивают поступление от инвестиций — 15%.
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Финансовый результат life-страховщиков нарастающим итогом, млрд грн
Изменения на рынке страхования
Кому выдали лицензию
В течение последней недели произошли следующие изменения среди участников страхового рынка:
- 26 мая 2021 года Нацбанк принял решение выдать ЗАО «Страховая компания «Уника Жизнь» лицензию на осуществление валютных операций, то есть осуществление расчетов в иностранной валюте на территории Украины по договорам страхования жизни. Компания занимала пятое место на рынке страхования жизни по размеру активов по балансу (1,44 млрд грн) и пятое место по размеру страховых резервов (916 млн грн) по состоянию на 31 марта 2021 года. Доля рынка компании по сложившимся страховым резервам составляет 7,2% от общего объема резервов по страхованию жизни.
Кроме этой страховой компании, еще пять life-страховщиков в Украине имеют такую лицензию: «ТАС», «АРКС Лайф», «Граве Украина», «Страхование Жизни» и «МетЛайф».
Кому аннулировали лицензии
Лицензии семи страховщикам аннулированы из-за их отказа в проведении проверки:
- ЕСГ;
- Афина-Авто;
- Велс;
- Мега Полис;
- Доминант;
- Честно-Страхование;
- Гермес.
По результатам проверок установлен и зафиксирован факт отказа в проведении проверки. Уполномоченные лица Национального банка не были допущены к осуществлению проверки, а лицо, уполномоченное представлять интересы страховщика, отсутствовал в течение первого дня проверки.
В начале марта по шести из указанных страховщиков Нацбанк составил акты о правонарушениях за непредоставление (неполное предоставление) отчетности за 9 месяцев 2020 года. Страховщики должны были устранить нарушения, ставшие причиной приостановки лицензий, в срок до 5 мая 2021 года.
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Источник: МинФин