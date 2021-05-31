Приватбанк могут разделить, чтобы не пугать инвесторов долгами (видео)

Приватбанк в будущем могут выставить на приватизацию и для этого рассматриваются варианты разделения банка. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью программе «Постаті» для 4 канала.

Фото: ua.korrespondent.net

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Что известно о приватизации Привата

Министр отметил, что приватизация Приватбанка обсуждается, но на данном этапе нет возможности найти потенциального инвестора.

«Мы готовы говорить о приватизации. Но надо понимать, что обременения, связанные с предыдущими владельцами, и возможные судебные иски не дают возможности найти серьезного институционального инвестора в это учреждение. Поэтому рассматриваются варианты возможного разделения. Они пока дискутируются, нет никаких концептов или направлений движения. Мы на данном этапе только оцениваем возможности, чтобы на рынке была благоприятная ситуация, чтобы мы нашли серьезных инвесторов и только тогда об этом можно будет говорить серьезно», — сказал глава Минфина.

Ранее

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что в ближайшем будущем банк будет выставлен на продажу. «Согласно нашим планам, Приватбанк, крупнейший банковский актив Украины, вскоре будет выставлен на продажу. Мы верим, что приватизация банка, который контролирует 20% украинского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС», — заявил Кирилл Шевченко иностранному изданию GlobalCapital. И тут же напомнил, что вокруг Привата сейчас ведется порядка 100 судебных процессов, он обременен большим объемом проблемных кредитов. Даже назначение нового председателя правления Привата долго блокировалось в судах.

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На прошлой неделе наблюдательный совет Приватбанка назначила Герхарда Бьоша новым председателем правления. Он вступит в должность после его согласования Национальным банком Украины.

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Потенциальные покупатели Приватбанка — кто они

Как писал «Минфин», теоретически купить Приват может инвестор, который бы договорился с бывшими собственниками госбанка о ненападении. Это — вряд ли вариант для западных банковских групп.

Хотя, например, группа «Альфа» вполне могла бы пойти на такую сделку. Другой вопрос — готова ли она на поглощение «монстра», если даже «переваривать» Укрсоцбанк ей пришлось достаточно долго. Поведение Альфы на рынке косвенно подтверждает, что аппетит к новым поглощениям, как минимум, уже не тот, что был раньше. Например, в феврале была информация о намерениях Альфа-Банка купить относительно небольшой Идея Банк. Но судя по всему, дальше разговоров дело не пошло.

Договориться с Коломойским, по идее, мог бы крупный отечественный бизнесмен. В настоящее время серьезные интересы в банковской системе имеют:

Ринат Ахметов, который контролирует ПУМБ — крупнейший банк с национальным собственником. Но его группа SCM никогда не заявляла о планах новых, тем более, крупных покупок банковских активов.

Александр Ярославский, который только в прошлом году вернулся в высшую банковскую лигу, купив Банк Кредит Днепр у Виктора Пинчука. Очевидно, ему нужно время на «переваривание» этой непростой покупки.

Семья Суркисов после национализации Привата получила контроль над его бывшим сателлитом — А-Банком. Сейчас банк имеет хорошие позиции в розничном бизнесе. Братья Суркисы судятся с Приватом по поводу депозитов на общую сумму более $200 млн, которые были принудительно конвертированы в капитал банка как средства связанных лиц. Поэтому вряд ли их можно рассматривать в качестве серьезных претендентов.

Сергей Тигипко, банковский бизнес которого в последнее время активно растет органически. Бизнесмен, вроде, сохраняет аппетит к поглощениям, но проблема в том, что НБУ не поощряет такую стратегию. Например, регулятор не разрешил купить г-ну Тигипко «проблемный» Проминвестбанк.

Источник: МинФин