Последние торги мая: что происходило с курсом доллара и евро

Последние торги мая прошли, как и ожидалось, очень вяло по доллару и достаточно активно — по евро и рублю. Но уже к полудню стало понятно, что основные валютные сделки по завершении месяца клиенты все-таки провели еще в прошлую пятницу.

Фото: uaprom.info

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Сегодня они лишь «подрихтовали» свои операции на отчетную дату, что и отразилось на всем поведении межбанка в этот понедельник. Поэтому с клиентскими операциями у финансистов сегодня вопросов вообще не возникало. Их закрыли быстро и в полном объеме.

Сложнее было с операциями самих банков по собственной валютной позиции на 1-е число. Периодически с единичными лотами до 500 тысяч долларов и до 400 тысяч евро финучреждения все же «светились» во второй половине дня. Но, судя по всему, компромисс по курсу доллара в пределах узкого коридора 27,455−27,46/27,475−27,48 гривен и курс евро в пределах 33,49−33,51/33,51−33,53 гривен — устроил всех. И эти операции банки также провели быстро, сразу после обеда.

Сюрпризов не было. НБУ на рынок не выходил. При таком рынке даже спекулянтам сегодня на межбанке особо делать было нечего.

Ход торгов:

На единичных сделках при предложении, которое превышало спрос — в первый час сессии доллар просел с утренних 27,49/27,51 до 27,465/27,485 гривен, а затем фактически до 14:00 находился в пределах котировок 27,46/27,48 с небольшими отклонениями.

После 14:00 курс практически замер в пределах 27,455−27,46/27,475−27,48 гривен уже до 16:00. Завершилась сессия по доллару котировками 27,46/27,48 гривен за доллар.

Главные события 31 мая на валютном рынке:

Доллар с утренних 27,49/27,51 просел до 27,46/27,48 гривен к концу дня.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,4623 гривен, а официальный курс на 1 июня 2021 года установлен на уровне 27,4674 гривен за доллар.

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Источник: МинФин