Курс валют на 31 мая: межбанк, наличный и «черный» рынок

К открытию межбанка доллар замер, а евро добавил 8 копеек на покупке и 7 копеек на продаже.

Фото: liga.net

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Валюта Закрытие 28 мая Открытие 31 мая Изменения доллар 27,49/27,51 27,49/27,51 0/0 евро 33,43/33,46 33,51/33,53 8/7 рубль 0,3745/0,3750 0,3749/0,3753 0,0004/0,0003

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,4900−27,5150 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 33,4388−33,4692 Рублевый рынок закрылся котировками 0,3745−0,3750.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,40−27,59 гривны. Евро покупают по 33,22 гривны, продают по 33,60 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,42−27,47 гривны, евро — 33,26−33,44 гривны.

Источник: МинФин