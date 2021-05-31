Финансы
Курс валют на 31 мая: межбанк, наличный и «черный» рынок
К открытию межбанка доллар замер, а евро добавил 8 копеек на покупке и 7 копеек на продаже.
Фото: liga.net
0
|
Валюта
|
Закрытие 28 мая
|
Открытие 31 мая
|
Изменения
|
доллар
|27,49/27,51
|
27,49/27,51
|
0/0
|
евро
|33,43/33,46
|
33,51/33,53
|
8/7
|
рубль
|
0,3745/0,3750
|
0,3749/0,3753
|
0,0004/0,0003
Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,4900−27,5150 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 33,4388−33,4692 Рублевый рынок закрылся котировками 0,3745−0,3750.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,40−27,59 гривны. Евро покупают по 33,22 гривны, продают по 33,60 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,42−27,47 гривны, евро — 33,26−33,44 гривны.
Источник: МинФин