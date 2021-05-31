Финансы

Главное за понедельник: штиль на валютном рынке, запуск рынка земли и поездом прямо в Вену

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Курс доллара и евро в ближайшие дни: почему снова стабильность гривны под вопросом
Эта неделя на валютном рынке будет одной из самых сложных и может существенно повлиять на дальнейшее курсообразование в июне.

Беларусь продолжит поставки бензина А-95
В июне ЗАО «Белорусская нефтяная компания» поставит в Украину порядка 10 000 тонн бензина А-95. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на собеседника в нефтяной отрасли Беларуси.

Сколько нужно денег, чтобы начать инвестировать в сельскохозяйственную землю
Минимальная сумма, которую физическое лицо сможет инвестировать в сельскохозяйственные участки составит $ 3−4 тыс. Такое мнение высказал управляющий локальными активами ICU Григорий Овчаренко.

Украина заняла первое место в рейтинге стран с самыми низкими ценами в Европе
Туристический поисковик momondo.ua запустил исследование автомобильных поездок по странам Европы, в котором Украина заняла самую высокую строчку в рейтинге стран с самым доступным ценам.

Укрзализныця возобновляет международное сообщение с Австрией и Венгрией
Первый рейс из Киева в Вену отправится уже 1 июня.

Источник: МинФин

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