Главное за понедельник: штиль на валютном рынке, запуск рынка земли и поездом прямо в Вену

Курс доллара и евро в ближайшие дни: почему снова стабильность гривны под вопросом

Эта неделя на валютном рынке будет одной из самых сложных и может существенно повлиять на дальнейшее курсообразование в июне.

Беларусь продолжит поставки бензина А-95

В июне ЗАО «Белорусская нефтяная компания» поставит в Украину порядка 10 000 тонн бензина А-95. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на собеседника в нефтяной отрасли Беларуси.

Сколько нужно денег, чтобы начать инвестировать в сельскохозяйственную землю

Минимальная сумма, которую физическое лицо сможет инвестировать в сельскохозяйственные участки составит $ 3−4 тыс. Такое мнение высказал управляющий локальными активами ICU Григорий Овчаренко.

Украина заняла первое место в рейтинге стран с самыми низкими ценами в Европе

Туристический поисковик momondo.ua запустил исследование автомобильных поездок по странам Европы, в котором Украина заняла самую высокую строчку в рейтинге стран с самым доступным ценам.

Укрзализныця возобновляет международное сообщение с Австрией и Венгрией

Первый рейс из Киева в Вену отправится уже 1 июня.

Источник: МинФин