FinAwards 2021: лучшее мобильное приложение — у monobank
Самое удобное мобильное приложение для управления банковскими счетами разработал monobank. Об этом было объявлено во время церемонии награждения FinAwards 2021, которая прошла в Киеве 21 мая.
фото: “Минфин”
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За что пользователи любят приложение monobank
«Мы учли предыдущий свой опыт и постарались сделать мобильное приложение максимально удобным для клиентов: никаких лишних экранов и кнопок. Как бы нам не хотелось усложнить его и что-то добавить, мы стараемся все лишнее убирать, чтобы было просто и еще проще. Привлекают клиентов и условия банка: у нас выгодный льготный период и ставка по кредиту, хорошая программа кешбеков, поддержка и т. д. Также у monobank много фановых фишек и игр в приложении. Вот, например, клиенты активно собирают награды», — рассказала «Минфину» заместитель председателя правления Универсал Банка Юлия Акуленко.
Экспертное жюри признало мобильное приложение monobank самым лучшим благодаря таким «фишкам»:
- котики как образ продукта;
- геймификация в приложении;
- закрытая группа бета-тестеров промоутеров;
- первый полностью автономный банк в смартфоне.
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Кому еще достались награды
Второе место в номинации получил государственный Приватбанк, который в прошлом году был признан «лучшим мобильным банком». Третье место досталось А-Банку.
В топ-5 также вошли Альфа-Банк и ПУМБ.
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Кто участвовал в номинации
В номинации участвовали мобильные приложения банков, которые позволяют клиентам самостоятельно и дистанционно открывать депозиты, оплачивать коммунальные платежи, переводить средства на счета других банков.
За звание «Лучшее мобильное приложение» боролись продукты 18 банков:
- Прокредит Банк
- Альянс Банк
- А-Банк
- Приватбанк
- Форвард Банк
- Ощадбанк
- Клиринговый Дом
- monobank | Universal Bank
- ПУМБ
- Креди Агриколь
- Банк Конкорд
- sportbank
- О.Bank
- ОТП Банк
- Альфа-Банк
- Банк Львів
- Укрсиббанк
- Юнекс Банк
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О FinAwards 2021
FinAwards — это ежегодная премия, которая отмечает топ-менеджеров банков, микрофинансовых и страховых компаний за внедрение лучших продуктов, технологий и сервисов.
В этом году беспрецедентное количество участников конкурса: 29 банков, 31 микрофинансовая и 15 страховых компаний.
На церемонии награждения огласили победителей в 21-ой конкурсной номинации, включая лучшего СЕО финансового сектора и Банкира года. А также вручили специальные награды сайтов основателей премии Minfin.com.ua и Finance.ua в категориях «Стойкий банк», «Народный банк», «Лучшая МФО по качеству обслуживания клиентов» и «Лучший СРА оффер».
Победителей выбирали независимое экспертное жюри и читатели сайтов о финансах и инвестициях Minfin.com.ua и Finance.ua, путем голосования на сайте премии.
Как это было в прошлом году
Источник: МинФин