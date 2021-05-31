FinAwards 2021: лучшее мобильное приложение — у monobank

Самое удобное мобильное приложение для управления банковскими счетами разработал monobank. Об этом было объявлено во время церемонии награждения FinAwards 2021, которая прошла в Киеве 21 мая.

фото: “Минфин”

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За что пользователи любят приложение monobank

«Мы учли предыдущий свой опыт и постарались сделать мобильное приложение максимально удобным для клиентов: никаких лишних экранов и кнопок. Как бы нам не хотелось усложнить его и что-то добавить, мы стараемся все лишнее убирать, чтобы было просто и еще проще. Привлекают клиентов и условия банка: у нас выгодный льготный период и ставка по кредиту, хорошая программа кешбеков, поддержка и т. д. Также у monobank много фановых фишек и игр в приложении. Вот, например, клиенты активно собирают награды», — рассказала «Минфину» заместитель председателя правления Универсал Банка Юлия Акуленко.

Экспертное жюри признало мобильное приложение monobank самым лучшим благодаря таким «фишкам»:

котики как образ продукта;

геймификация в приложении;

закрытая группа бета-тестеров промоутеров;

первый полностью автономный банк в смартфоне.

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Кому еще достались награды

Второе место в номинации получил государственный Приватбанк, который в прошлом году был признан «лучшим мобильным банком». Третье место досталось А-Банку.

В топ-5 также вошли Альфа-Банк и ПУМБ.

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Кто участвовал в номинации

В номинации участвовали мобильные приложения банков, которые позволяют клиентам самостоятельно и дистанционно открывать депозиты, оплачивать коммунальные платежи, переводить средства на счета других банков.

За звание «Лучшее мобильное приложение» боролись продукты 18 банков:

Прокредит Банк

Альянс Банк

А-Банк

Приватбанк

Форвард Банк

Ощадбанк

Клиринговый Дом

monobank | Universal Bank

ПУМБ

Креди Агриколь

Банк Конкорд

sportbank

О.Bank

ОТП Банк

Альфа-Банк

Банк Львів

Укрсиббанк

Юнекс Банк

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О FinAwards 2021

FinAwards — это ежегодная премия, которая отмечает топ-менеджеров банков, микрофинансовых и страховых компаний за внедрение лучших продуктов, технологий и сервисов.

В этом году беспрецедентное количество участников конкурса: 29 банков, 31 микрофинансовая и 15 страховых компаний.

На церемонии награждения огласили победителей в 21-ой конкурсной номинации, включая лучшего СЕО финансового сектора и Банкира года. А также вручили специальные награды сайтов основателей премии Minfin.com.ua и Finance.ua в категориях «Стойкий банк», «Народный банк», «Лучшая МФО по качеству обслуживания клиентов» и «Лучший СРА оффер».

Победителей выбирали независимое экспертное жюри и читатели сайтов о финансах и инвестициях Minfin.com.ua и Finance.ua, путем голосования на сайте премии.

Как это было в прошлом году

Источник: МинФин