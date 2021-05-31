Что ожидать от курса доллара и евро в июне: прогноз

В июне ожидается продолжение умеренного снижения доллара и евро к гривне. До конца месяца доллар может торговаться в диапазоне 27,0−27,5 грн, евро — в диапазоне 32,8−33,5 грн. Об этом в комментарии «Минфин» сообщил старший аналитик «Alpari» Вадим Иосуб.

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Как изменился курс гривны в мае

В мае гривна продолжила укрепление к доллару, которое продолжается шестой месяц подряд, с декабря прошлого года. При этом она укрепилась и к евро после снижения к нему в апреле.

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Судя по официальным курсам, установленным НБУ, доллар за месяц снизился с 27,7500 до 27,5004 грн (-0,9%). Курс евро за это же время снизился с 33,6427 до 33,3896 грн (-0,8%). Немного меньше по сравнению с долларом снижение европейской валюты связано с незначительным укреплением евро по отношению к доллару на мировом валютном рынке. Так, за месяц валютная пара EURUSD выросла с 1,2120 до 1,2140 (+ 0,1%).

При этом с начала года доллар снизился к гривне на 2,7%, а евро подешевел к национальной валюте на 3,9%.

Динамика валют

В течение месяца динамика валют была неравномерной. Первые две декады мая, на которые выпало много праздников, доллар снижался на хорошей ценовой конъюнктуре для экспортеров и на продажах валюты населением.

18 и 19 мая доллар на межбанке опускался до 27,405/27,425, однако до конца мая немного отскочил от внутримесячных минимумов.

Прогноз от «Минфина»

На наличном валютном рынке. Наличный рынок останется полностью зависимым от поведения межбанка и периодически будет менять свои ценники по доллару и евро, в зависимости от того, что происходит на торгах. В случае спекулятивного «разогрева» курса на межбанке — наличный рынок также начнет игру «на повышение».

На межбанке. Основными драйверами при курсообразовании на торгах в период 31 мая — 4 июня будут:

поведение крупнейших местных клиентов и нерезидентов с понедельника по среду;

результаты аукциона по размещению ОВГЗ 1 июня и решения инвесторов после погашения им значительных объемов гривны и валюты 2-го и 3-го июня;

действия спекулянтов в части возможных попыток раскачивания курса в течение напряженных сессий со среды до пятницы и своевременность реакции на происходящее со стороны НБУ;

поведение пары евро / доллар на международных рынках и соответствующий перерасчет курса евровалюты по отношению к гривне на украинском межбанке.

Прогноз курса от S & P Global Ratings

Агентство S & P Global Ratings прогнозирует курс доллара 29,5 грн на конец 2021 года. При этом в агентстве отмечают, что курс доллара к концу 2022 составит 30 грн, на конец 2023 — 30,5 грн, на конец 2024 — 31 грн.

Источник: МинФин