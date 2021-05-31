Беларусь продолжит поставки бензина А-95

В июне ЗАО «Белорусская нефтяная компания» поставит в Украину порядка 10 000 тонн бензина А-95. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на собеседника в нефтяной отрасли Беларуси.

Фото: akzent.zp.ua

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«В пятницу вопрос вновь был вынесен на обсуждение, сегодня уже есть решение, будет около 10 000 тонн», — заявил источник.

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Что говорят эксперты

Глава консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн сообщил, что поставки в 10 000 тонн не сильно повлияют на ситуацию на рынке. По его словам, украинские компании уже заказали бензин у других поставщиков.

«По большому счету, 10 000 тонн не сильно отличается от нуля, но все же. По оперативным данным, украинские компании уже выкупили весь свободный объем бензина на литовском НПЗ „Орлен Летува“, некоторые уже законтрактовались по морю. Что-то даст Кременчуг (Укртатнафта)», — написал Куюн.

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Предыстория

28 мая СМИ сообщили, что Белорусская нефтяная компания пока не подтверждает поставку бензина марки А-95 для украинских контрагентов на июнь.

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Ранее сообщалось о сокращении поставок дизельного топлива и бензина в связи с плановым ремонтом Мозырского НПЗ, а также вследствие неопределенности с поставками нефти на «Нафтан» после восстановления американских санкций.

По этой причине Мозырский НПЗ перенес начало ремонта с 15 мая на 1 июня. Вероятно, что ремонт продлится один месяц, но, как показывает практика, для полноценного выхода на режим нужно около 1,5 месяца.

По данным консалтингового агентства «А-95», только с 7 по 11 мая бензин и дизель подорожали на 10−50 копеек.

Средний ценник на бензин марки А-95 по стране составил 29,1 гривну, а на дизель — 28,29 гривен, что заключается в условия меморандума заправщиков с Минэкономики.

Источник: МинФин