В Украине задолженность по зарплате превысила 3,5 миллиарда

В Украине по состоянию на 1 мая 2021 года сумма задолженности по выплате заработной платы составляла 3,57 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Фото: lcmedia.com.ua

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Как изменилась сумма

По состоянию на 1 апреля 2021 года задолженность по зарплате составляла 3,38 млрд грн, а по состоянию на 1 мая 2020 года — 2,45 млрд грн.

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Указано, что на начало мая текущего года основная доля задолженности приходилась на промышленность (77,7%), профессиональную, научную и техническую деятельность (7,2%).

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Где задолжали больше всего

При этом больше половины долга было создано в Донецкой (23,2%), Харьковской (13,3%) и Днепропетровской (10,7%) областях, а также в Киеве (12,9%).

По информации Госстата, сумма долга на предприятиях, которые прекратили подавать данные в течение 2019−2020 годов, на 1 мая 2021 года составила 165,9 млн грн.

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Источник: МинФин