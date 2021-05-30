В Украине задолженность по зарплате превысила 3,5 миллиарда
В Украине по состоянию на 1 мая 2021 года сумма задолженности по выплате заработной платы составляла 3,57 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Фото: lcmedia.com.ua
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Как изменилась сумма
По состоянию на 1 апреля 2021 года задолженность по зарплате составляла 3,38 млрд грн, а по состоянию на 1 мая 2020 года — 2,45 млрд грн.
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Указано, что на начало мая текущего года основная доля задолженности приходилась на промышленность (77,7%), профессиональную, научную и техническую деятельность (7,2%).
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Где задолжали больше всего
При этом больше половины долга было создано в Донецкой (23,2%), Харьковской (13,3%) и Днепропетровской (10,7%) областях, а также в Киеве (12,9%).
По информации Госстата, сумма долга на предприятиях, которые прекратили подавать данные в течение 2019−2020 годов, на 1 мая 2021 года составила 165,9 млн грн.
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Источник: МинФин