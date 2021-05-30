Пора и отдохнуть. Прогноз курса доллара на неделю

Наступила суббота, а значит, самое время представить еженедельный прогноз доллара от нашего партнера Альпари, а заодно рассказать, как зарабатывать на колебаниях курсов валют.

Фото: Альпари

За минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1−0,3%.

Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,47 грн до 27,53 грн (+0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 27,42/27,44 до 27,50/27,52 грн (+0,3%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,39/27,57 до 27,41/27,60 (+0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Фото: Альпари

Стабильность гривны сейчас обеспечивают два момента. Во-первых, население активно продает валюту. Объем чистой продажи гривны превысил $1,1 млрд. При этом объем чистой покупки иностранной валюты Нацбанком с начала года остается на отметке $220,5 млн. Во-вторых, в понедельник США отдыхают, отмечая День поминовения, так что на этой неделе все постарались закрыть крупные сделки пораньше.

На ближайшую неделю мы не ожидаем заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.

Для валютных трейдеров и всех, кто хочет заработать на колебаниях курса валют, это значит одно — можно спокойно заниматься внутридневной торговлей по индикаторам и не переживать о рисках, связанных с выходом важных новостей.

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Источник: МинФин