Финансы

Открытые данные. Украинцам стала доступна финансовая отчетность компаний

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Государственная налоговая служба обнародовала финотчетности компаний на Едином портале открытых данных и на собственном веб-сайте.

Фото: pinterest.com

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Государственная налоговая служба обнародовала финотчетности компаний на Едином портале открытых данных и на собственном веб-сайте. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьер — министра цифровой трансформации.

Доступ открыт

ГНС выполнила требования обновленной редакции 835 постановления об открытых данных и обнародовала финансовую отчетность компаний. Эта информация содержит сведения о доходах, убытках, активах и средствах, находящихся на балансе компаний.

Поэтому каждый украинец может ознакомиться с реальным финансовым положением компаний и размером уплаченных ими налогов в бюджет.

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Прозрачный бизнес

Открытая финансовая отчетность поможет украинскому бизнесу:

  • повысить прозрачность подписания соглашений с подрядчиками;

  • лучше оценить развитие своей компании в отношении ключевых конкурентов и понять свою долю рынка;

  • уменьшить риск сотрудничества с компаниями однодневками.

Напомним

Ранее эта информация была конфиденциальной. Исключение составляли частные акционерные общества — их отчетность была открытой и они обязаны ее регулярно публиковать.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 17 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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