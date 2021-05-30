Открытые данные. Украинцам стала доступна финансовая отчетность компаний
Государственная налоговая служба обнародовала финотчетности компаний на Едином портале открытых данных и на собственном веб-сайте.
Фото: pinterest.com
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Государственная налоговая служба обнародовала финотчетности компаний на Едином портале открытых данных и на собственном веб-сайте. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьер — министра цифровой трансформации.
Доступ открыт
ГНС выполнила требования обновленной редакции 835 постановления об открытых данных и обнародовала финансовую отчетность компаний. Эта информация содержит сведения о доходах, убытках, активах и средствах, находящихся на балансе компаний.
Поэтому каждый украинец может ознакомиться с реальным финансовым положением компаний и размером уплаченных ими налогов в бюджет.
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Прозрачный бизнес
Открытая финансовая отчетность поможет украинскому бизнесу:
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повысить прозрачность подписания соглашений с подрядчиками;
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лучше оценить развитие своей компании в отношении ключевых конкурентов и понять свою долю рынка;
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уменьшить риск сотрудничества с компаниями однодневками.
Напомним
Ранее эта информация была конфиденциальной. Исключение составляли частные акционерные общества — их отчетность была открытой и они обязаны ее регулярно публиковать.
Источник: МинФин