Офис простых решений показал онлайн-калькулятор растаможки автомобилей. Как он работает

Офис простых решений и результатов представил новый онлайн-калькулятор растаможивания автомобилей. Об этом говорится на сайте Офиса.

Фото: carfast.express

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Что известно

Согласно концепции реформы, растаможка будет осуществляться через приложение «Дія» без участия таможенников и посредников, что должно исключить коррупционную составляющую.

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«Вы сами введете данные своей машины в программу и получите возможность оплатить услугу онлайн», — говорится в сообщении.

Онлайн-калькулятор растаможивания автомобилей



Как рассчитать стоимость

Для подсчета стоимость растаможки пользователю достаточно ввести минимальною информацию об авто:

Возраст авто;

Объем и тип двигателя;

Указать, является ли автомобиль эксклюзивным.

После этого калькулятор выдаст итоговою стоимость растаможки и разбивку этой стоимости по категориям: акцизный налог, ввозная пошлина и НДС.

Предыстория

24 мая премьер-министр Денис Шмыгальзаявил, что в Украине растаможить авто можно будет с помощью смартфона — через портал и приложение «Дія». По его словам, соответствующий проект обсуждался на совещании с «Офисом простых решений и результатов», Минцифры и Минфином.

«Устранение бюрократических преград, минимизации человеческого фактора и искоренение коррупции — станут толчком к реформе таможни. В то же время растаможивание должно быть справедливым для каждого», — отметил Шмыгаль.

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Ранее «Минфин» сообщал, что в Национальном совете реформ предлагают внедрить новую модель растаможки автомобилей, ввозимых в Украину из-за границы, которая в течение 5 лет позволит снизить стоимость их легализации на 30%.

«Дія» для водителя

17 мая Минцифры анонсировало запуск сразу 13 новых функций, которые будут доступны в приложении и на портале «Дія», а также расширение функционала для уже действующих возможностей.

Что обновили

Обновили и расширили функционал для водителей. Должна появиться возможность подать заявку на получение нового водительского удостоверения, а в скором времени обещают сделать возможной доставку домой физического документа.

Также приложение начнет каждый час обновлять раздел «Штрафы», будет отображать штрафы, выписанные патрульными и слать уведомления, если в разделе появилось что-то новое.

«Дія» также будет отправлять уведомления о сроках уплаты штрафа за пять дней до его истечения.

Источник: МинФин