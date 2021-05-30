ФОПам разрешат предоставлять гостиничные услуги. Зеленский дал добро

Президент Владимир Зеленский подписал закон о расширении круга субъектов предоставления гостиничных услуг. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

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Что разрешает документ

Документ имеет целью создание благоприятных условий для развития гостиничной инфраструктуры в Украине и, как следствие, увеличение популярности внутреннего туризма.

Среди прочего закон позволяет физическим лицам — предпринимателям предоставлять гостиничные услуги.

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Также документ дает право не только владельцам, но и пользователям подавать заявление об установлении объектам туристической инфраструктуры соответствующей категории.

Речь идет о гостиницах и других объектах, предназначенных для предоставления услуг по размещению людей, питанию, курортные учреждения и тому подобное.

Категории гостиницам устанавливает Государственное агентство Украины по туризму и курортам сроком на пять лет. Виды отелей определяет Кабмин.

Закон вступает в силу с 1 января 2023 и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.

Напомним

29 апреля Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон № 2673 «О внесении изменений закона Украины „О туризме“ относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг». Решение поддержали 256 народных депутатов.

Источник: МинФин