ФОПам разрешат предоставлять гостиничные услуги. Зеленский дал добро
Президент Владимир Зеленский подписал закон о расширении круга субъектов предоставления гостиничных услуг. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.
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Что разрешает документ
Документ имеет целью создание благоприятных условий для развития гостиничной инфраструктуры в Украине и, как следствие, увеличение популярности внутреннего туризма.
Среди прочего закон позволяет физическим лицам — предпринимателям предоставлять гостиничные услуги.
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Также документ дает право не только владельцам, но и пользователям подавать заявление об установлении объектам туристической инфраструктуры соответствующей категории.
Речь идет о гостиницах и других объектах, предназначенных для предоставления услуг по размещению людей, питанию, курортные учреждения и тому подобное.
Категории гостиницам устанавливает Государственное агентство Украины по туризму и курортам сроком на пять лет. Виды отелей определяет Кабмин.
Закон вступает в силу с 1 января 2023 и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.
Напомним
29 апреля Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон № 2673 «О внесении изменений закона Украины „О туризме“ относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг». Решение поддержали 256 народных депутатов.
Источник: МинФин