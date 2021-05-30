FinAwards 2021: Прорыв года — страховые компании

21 мая в Киеве состоялась церемония FinAwards 2021. Победителем в номинации «Прорыв года — страховые компании» стала страховая компания Guardian.

Фото: “Минфин”

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Кто получил звание «Прорыв года»

По данным МТСБУ, Guardian вошла в топ-6 страховщиков-лидеров по количеству заключенных договоров и суммам страховых премий за 3-й квартал 2020 года.

Компания заключила 80 320 договоров, собрав почти 54,3 млн грн страховых премий. Это на 56% превышает количество договоров, заключенных в июле — сентябре 2019 года. Годовой рост страховых премий составил почти 50%.

Кроме того, в 2020 году компания открыла 19 новых дирекций, а также получила лицензию на страховой продукт «Зеленая карта».

«Очень приятно, когда оценивают работу команды компании должным образом. Даже во время коронавируса и локдаунов мы продолжали выполнять свои обязательства, старались защищать и качественно обслуживать клиентов. В следующем году планируем увеличивать свою региональную сеть и обеспечивать представительство во всех областных центрах», — поделился заместитель генерального директора по правовым вопросам СК «Guardian» Дмитрий Михайленко.

По его словам, жизнь сейчас невозможна без диджитализации. Например, если произошло ДТП, клиент хочет просто с места аварии сделать фото, отправить в компанию документы и уже больше никуда не ехать.

«К тому же, мы предлагаем клиентам купить страховку дистанционно, заполнив электронный договор страхования на сайте», — рассказал Дмитрий Михайленко.

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Кто еще получил награды

Второе место в номинации заняла страховая компания «Инго», третье — страховая компания «Обериг».

В пятерку лучших также вошли страховые компании «Европейское туристическое страхование» и «Евроинс Украина».

Как выбирали победителя

В номинации участвовали страховые компании, которым удалось увеличить в 2020 году страховые премии по сравнению с 2019-м минимум на 25%.

Кто выбирал лучших

Победителей выбирали посредством голосования на сайте премии, независимой экспертизы и голосования жюри конкурса.

В экспертное жюри вошли генеральный директор Национальной ассоциации страховщиков Украины Денис Ястреб, заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса, президент Украинского общества финансовых аналитиков Юрий Прозоров, Исполнительный директор ассоциации НАБУ Елена Коробкова, президент Украинской ассоциации платежных систем (UAPS) Антонина Мурашко президент ассоциации ВАФК Алла Савьюк, финансовый директор рейтингового агентства IBI-Rating Александр Калашников и др.

О FinAwards

FinAwards — это ежегодный конкурс, который определяет лучших профессионалов финансового сектора Украины и финансовые продукты.

Отбор претендентов на участие в номинациях FinAwards 2021 длился два месяца. Участников оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосования на сайте конкурса.

Учредители премии — сайты «Минфин» и Finance.ua. Организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий — компания BankOnline.

Как это было в прошлом году

Источник: МинФин